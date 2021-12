No universo Android as propostas de browsers são muitas. A base e o mais usado é sem qualquer dúvida o Android, mas as propostas abundam e são recebidas de muitos fabricantes e até criadores de software de vários tipos.

Uma das propostas mais interessantes está agora melhor, tendo recebido novidades importantes. Falamos do Vivaldi, que ao atingir a versão 5.0 trouxe para o Android muitas melhorias na sua interface e em mais áreas.

O Vivaldi é uma das propostas mais interessantes no campo dos browsers. Focado na privacidade, não se limita a ter versões disponíveis para o desktop e nos muitos sistemas onde está presente há vários anos.

A mais recente versão do Vivaldi chegou ao Android, onde este browser inaugurou muitas novidades. A mais visível é mesmo a possibilidade de elevar os separadores a um novo nível, tal como já tinha revelado no desktop.

Falamos da possibilidade de ter vários níveis de separadores, em que a organização passa a ficar muito mais simples. Para cada separador os utilizadores podem agora ter um conjunto adicional de novos separadores, em que navegam da mesma forma que o fazem em qualquer outro browser.

Apesar de ser interessante para os smartphones, esta novidade é excelente para os tablets e dispositivos com ecrãs maiores. Curiosamente, uma outra novidade permite mover a barra de endereço e os separadores para a parte inferior do ecrã do dispositivo.

Outra novidade que o Vivaldi 5.0 traz são os painéis laterais. Estes permitem acesso a funções como os downloads, os favoritos e outros numa simples área lateral do browser, simples de invocar e com muita informação útil.

Esta nova versão do Vivaldi para Android está já acessível na Play Store da Google, pronta a instalar no seu smartphone. Esta chega ao mesmo tempo que a versão para desktop é também disponibilizada. Teste este browser e veja como o pode ajudar, dispensando assim tudo o que os outros oferecem.