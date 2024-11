Vendas do Pixel 9 dispararam neste mercado e isso pode preocupar a Apple

A aposta da Google no mercado dos smartphones tem crescido nos últimos anos, com o reforço da oferta dos Pixel. Estes são cada vez mais interessantes para os consumidores, sendo já uma escolha óbvia. A prova vem agora, com as vendas do Pixel 9 a dispararem num mercado muito importante, o que poderá deixar preocupada a Apple.

O último gráfico de smartphones publicado para o mercado dos EUA aponta para mudanças interessantes nas escolhas das compras dos clientes. A Apple, que se mantém no topo das vendas a cada lançamento de um novo iPhone, perdeu quota para a série Google Pixel 9 nos últimos meses de 2024.

No período que se seguiu ao lançamento do Pixel 9 em setembro, é percetível o aumento da quota de mercado do Pixel. Durante esse mesmo período, a quota de mercado da Apple diminuiu visivelmente. Este período inclui os modelos do iPhone 16 lançados a 20 de setembro.

Contrariamente às expectativas, em vez de estimular as vendas do iPhone, os consumidores norte-americanos parecem ter demonstrado um grande interesse nos smartphones Pixel da Google. Em outubro, o Pixel conseguiu conquistar uma fatia da liderança da Apple e assumir a terceira posição.

A manutenção da segunda posição pela Samsung revelou algo muito importante. Os clientes diretos que chegaram ao Pixel 9 vindos do iPhone. A Google parece ter conseguido atrair a atenção com as capacidades de inteligência artificial e os preços atrativos do Pixel 9.

O último relatório de resultados fiscais da Alphabet revelou também que a procura pelo Pixel 9 é elevada. As receitas na categoria “subscrições, plataformas e dispositivos Google” cresceram 29% ano após ano, onde se inclui as vendas de Pixel 9.

Embora a Google ainda esteja em terceiro lugar no mercado dos EUA, os dados revelaram que a série Pixel está a diminuir rapidamente a distância com os seus maiores concorrentes. As inovações previstas para o Pixel 10 e o processador da empresa podem acirrar ainda mais esta competição e fazer mudar o mercado num futuro próximo.