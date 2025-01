Quick Share tem mais uma forma de partilha no Android! Agora com códigos QR

Partilhar ficheiros no Android, entre dispositivos, começa agora a ser muito mais simples. A Google aposta no Quick Share, uma das suas novidades, e agora deu-lhe mais uma opção. Desta vez tudo pode ser simples e rápido, recorrendo apenas a um código QR, lido pelos destinatários.

Quick Share tem mais uma forma de partilha

A Google está a facilitar a partilha de ficheiros para os utilizadores do Android, introduzindo a funcionalidade de código QR no Quick Share. Isto coincide com o que a empresa anunciou anteriormente. Esta nova opção, agora amplamente disponível, simplifica a partilha de ficheiros, eliminando a necessidade de verificação do dispositivo, adição de contactos ou alteração de definições.

Ao usar o Quick Share, os utilizadores podem agora selecionar a opção “Utilizar código QR” no menu de partilha. Isto gera um código QR no ecrã, que os destinatários podem ler com os seus dispositivos Android. O ecrã ilumina automaticamente para garantir que o código é fácil de ler. Após ser verificado, é aberto um link seguro e a transferência do ficheiro começa instantaneamente.

O que torna esta funcionalidade particularmente conveniente é a sua flexibilidade. Um único código QR pode ser lido por vários dispositivos, permitindo aos utilizadores partilhar ficheiros com várias pessoas ao mesmo tempo. Sejam fotografias, vídeos ou documentos, a parte inferior do ecrã fornece detalhes sobre o tipo e a quantidade de ficheiros enviados.

Android agora pode usar apenas códigos QR

A integração de códigos QR da Google no Quick Share foi concebida para resolver problemas comuns de partilha de ficheiros. Os métodos tradicionais exigem normalmente passos extra, como garantir que os dispositivos estão visíveis ou ajustar as preferências de partilha. Ao trocar estes passos por uma verificação rápida, a Google criou uma forma mais eficiente e fiável de transferir ficheiros.

Esta mudança reflete uma tendência crescente para os códigos QR se tornarem uma solução ideal para as tarefas diárias. Desde os pagamentos ao acesso à informação, os códigos QR têm-se mostrado simples, eficazes e fáceis de utilizar. Trazer esta funcionalidade para a partilha de ficheiros faz todo o sentido e está alinhado com a forma como as pessoas já estão a interagir com a tecnologia.

Para os utilizadores do Android, esta atualização significa uma partilha mais rápida, sem os obstáculos habituais. É particularmente útil em ambientes de grupo, como a partilha de uma apresentação no trabalho ou a distribuição de fotografias de uma viagem. Com a atualização a ser lançada, a partilha de ficheiros no Android tornou-se ainda mais conveniente.