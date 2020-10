O novo Google Assistant Driving Mode já está a chegar ao Google Maps

Apesar de ainda não estar disponível em Portugal, o Android Auto da Google é já usado por muitos, de forma direta. Este sistema ativa-se ao chegar a um carro, mas pode também ser usado de forma isolada, apenas no smartphone.

A Google quis mudar esta realidade e preparou o Google Assistant Driving Mode, independente de qualquer app e sem necessitar de qualquer extra. Este modo esteve ausente muito tempo, mas agora está finalmente a ser lançado de forma global.

Google Assistant Driving Mode está a chegar

O Assistant Driving Mode foi apresentado no ano passado na conferência I/O, mas acabou por ficar adormecido no tempo. Não pretende substituir o Android Auto, mas quer ajudar os utilizadores do Android a usarem este sistema no automóvel.

Com uma interface muito diferente do normal, ajuda os utilizadores do sistema da Google a poderem usá-la nos carros. A sua base está no Maps, mas integra acesso ao Spotify e outras apps e serviços que usamos no dia a dia.

Chega no Maps, mas não substitui o Auto

A grande novidade veio agora do lado da Google, que tem finalmente o Assistant Driving Mode disponível e a ser distribuído para os utilizadores. Mais uma vez este acontece de forma faseada e não depende de qualquer versão específica, sendo ativado do lado da gigante das pesquisas.

Até há pouco tem não se sabia onde este modo iria surgir, mas parece certo que será o Google Maps a trazer esta novidade. As provas surgiram já antes com alguns testes, mas agora é certo que será este o ponto de chegada.

Uma grande novidade para o Android

O acesso será feito pelas definições do Google Maps, mas é suposto usar o Assistente da Google para chamar este modo. Dos testes realizados pelo Pplware, ainda não foi possível testar esta novidade em Portugal, mas poderá já estar disponível.

Esta é uma mudança importante, ainda para mais quando o Android Auto ainda não está presente no nosso país. Caso seja disponibilizado, ficamos com uma solução da Google para usarmos nos carros no dia a dia para navegar nas estadas.