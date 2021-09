A Google está a apostar de forma firme na nova versão do seu sistema operativo. O Android 12 tem estado em testes e todos os problemas têm sido resolvidos, bem como todas as novidades apresentadas para os smartphones.

Depois de várias versões beta de testes, a Google anunciou agora a chegada da última versão de teste do Android 12. Assim, se está a testar esta nova versão, aproveite para avaliar tudo o que vai ser lançado, para sair perfeito.

A 5.ª versão beta do Android 12 foi lançada à poucas horas, preparando a chegada desta nova versão. Esta é mais uma das várias versões de testes que a Google tornou pública, para que as novidades sejam avaliadas e testadas, procurando um sistema estável e livre de falhas.

Esta é, segundo a gigante das pesquisas, a última versão de testes a ser lançada. O próximo lançamento será importante, uma vez que será a versão final deste sistema. A grande novidade é mesmo a sua chegada "dentro de algumas semanas"

A Google continua a fazer a preparação desta versão e por isso resolveu agora abrir a mais um equipamento. Com a chegada do Pixel 5a, a gigante das pesquisas incluiu este modelo nos testes do Android 12 e por isso pode ser já instalado.

Para além deste modelo, a Google tem o Android 12 disponível para todos os seus Pixel, bem como outras marcas. Este modelo tem sido seguido há vários anos e por isso tem dado boas provas, no que toca aos testes e à avaliação do máximo de hardware.

Para além das normais atualizações e melhorias de segurança, o Android 12 vai trazer uma mudança radical na sua imagem e no que este sistema tem na sua interface. Será um sistema totalmente redesenhado e que por isso será, certamente, algo completamente novo.

Está assim aberta a porta para a chegada do Android 12 e todas as suas novidades importantes. Este novo sistema da Google para os smartphones chega dentro de semanas e irá estar imediatamente disponível para os Pixel. Quanto aos restantes equipamentos, dependerá apenas das marcas e dos seus planos de atualizações.