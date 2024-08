Google traz novidade que aumenta ainda mais o desempenho do Android 15

Para além de dar hardware mais capaz aos smartphones Android, os fabricantes esperam que a Google melhore também o Android. As novas versões apostam sempre nesta parte e o Android 15 terá uma novidade da Google, que aumenta o seu desempenho.

A Google está a introduzir uma nova funcionalidade importante no Android 15 para melhorar o desempenho. Falamos da opção de tamanho de página de 16 KB. Embora apenas o tamanho de página de 4 KB fosse suportado nas versões anteriores do Android, com esta nova opção, os utilizadores poderão escolher um tamanho de página maior para melhorar o desempenho do sistema.

Segundo a Google, a ativação de um tamanho de página de 16 KB no Android 15 resultou num aumento de 5% a 10% no desempenho geral do sistema. No entanto, este aumento tem um preço: a utilização da memória aumenta cerca de 9%. Assim, em troca de mais utilização de memória, terá uma experiência Android mais rápida e eficiente.

Esta nova funcionalidade oferece uma escolha aos utilizadores do Android; podem escolher entre um tamanho de página de 4 KB ou 16 KB. O tamanho da página de 16 KB pode reduzir o tempo de arranque das apps, especialmente quando o sistema está sob pressão de memória.

Por exemplo, em algumas aplicações testadas, os tempos de arranque foram até 30% mais rápidos do que é atualmente conseguido. A ativação desta opção também reduz o consumo de energia do dispositivo em 4,56%, algo que todos precisam e querem.

O tempo de abertura da app da câmara também acelera com este novo tamanho de página. Verifica-se uma melhoria de 4,48% na velocidade de arranque "a quente" e uma melhoria de 6,60% na velocidade de "arranque a frio". Além disso, o tempo geral de arranque do sistema foi reduzido em média 1,5% (aproximadamente 0,8 segundos).

Esta inovação com Android 15 oferece uma opção atraente, especialmente para utilizadores orientados para o desempenho. No entanto, resta saber como este aumento de desempenho, que vem com uma maior utilização de memória, afetará a experiência geral do utilizador dos dispositivos.