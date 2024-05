Finalmente! Em breve vai poder editar as mensagens que enviar no Android

A app Mensagens da Google é uma das melhores propostas para mensagens as RCS e SMS no Android. Está presente há vários anos e recebeu muitas melhorias e novidades. Agora, do que já pode ser visto, há uma nova a caminho. Finalmente será possível editar mensagens, algo que se espera chegue muito em breve.

Editar as mensagens que enviar no Android

Esperada há muito tempo, esta novidade parece começar finalmente a ser aberta a novos utilizadores. A capacidade de editar mensagens é muito importante e cada vez mais pedida pelos utilizadores. Já tinha sido vista há cerca de um ano, mas parece agora finalmente começar a ganhar forma.

A mais recente versão lançada trouxe esta novidade para alguns utilizadores. Continua numa fase beta e associada apenas a testes, mas a verdade é que esta novidade está já a ser vista por muitos utilizadores da app Mensagens da Google. O próximo passo será mesmo trazer a novidade para a totalidade dos utilizadores.

O utilizador que reportou esta novidade trouxe ainda mais algumas informações essenciais para todos. Do que se sabe, a edição de mensagens será possível no Android, mas como se esperava, num período limitado de tempo. Do que foi possível avaliar, esta opção terá uma janela de 15 minutos.

Google has started testing the message editing feature in Google Messages which means it could arrive soon.



I shared about it back in February on my blog - https://t.co/gfZu1OAiHI



The editing time limit seems to be changed to 15 minutes now. #Google #Android https://t.co/jK7rNu3FXt — AssembleDebug (@AssembleDebug) May 10, 2024

Novidade da Google que em breve todos podem usar

Para editar, os utilizadores só precisam manter pressionada uma mensagem RCS e tocar no ícone do lápis para fazer as alterações pretendidas. Quando a caixa de edição surgir, as alterações poderão começar a ser aplicadas e, quando terminar, basta enviar a mensagem tocando no botão Enter.

Será possível editar uma mensagem quantas for necessário, e uma etiqueta "Editada" será vista abaixo da mensagem para indicar que houve alterações. Caso abram os detalhes da mensagem, qualquer pessoa na conversa poderá ver a mensagem original e não editada.

A ser desenvolvida há alguns meses, a funcionalidade dedicada a editar mensagens não tem ainda data de chegada a todos os utilizadores do Android. Esta novidade da Google será um complemento importante que a maioria dos serviços de mensagens já oferece aos utilizadores, com uma utilização certamente elevada.