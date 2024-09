Faz sentido? OnePlus fará com que o Android 15 se pareça mais com o iOS

A OnePlus, que já foi conhecida pela sua experiência de software minimalista, estará prestes a seguir uma direção diferente com o OxygenOS 15. De acordo com informações recentes, esta atualização do Android 15 irá inspirar-se no iOS da Apple, incorporando elementos de design e características que serão familiares aos utilizadores do iPhone.

OnePlus fará com que o Android 15 se pareça com o iOS

Segundo a descrição, haverá configurações rápidas renovadas que contarão com um leitor multimédia 2x2, sliders de brilho e volume e alternadores para várias configurações. Este novo layout é descrito como uma combinação do iOS e do HyperOS da Xiaomi. Felizmente, os utilizadores que preferem o design tradicional do Android terão a opção de reverter.

Outra alteração reportada é a separação das Definições Rápidas, agora denominada Centro de Controlo, da bandeja de notificações. Deslizar para baixo de qualquer lado do ecrã abrirá o respetivo painel, imitando o comportamento do iOS.

Diz-se que a influência do iOS também se estende a outros aspetos da interface do utilizador. O controlo de volume irá agora comportar-se de forma semelhante ao iOS, começando grande e diminuindo à medida que ajusta o volume. O ecrã de bloqueio oferecerá mais opções de personalização, lembrando também o sistema da Apple.

OxygenOS 15 trará muitas mudanças na sua interface

Além disso, uma funcionalidade semelhante ao Dynamic Island será colocada À volta do recorte centralizado da câmara. Até a aplicação da câmara sofrerá alterações, com as fotos em movimento a serem rebatizadas como “Live Photos”, refletindo a terminologia da Apple.

Embora estas mudanças inspiradas no iOS sejam o foco da informação partilhada, resta saber que outras atualizações a OnePlus tem reservadas para o OxygenOS 15. A OnePlus prevê lançar o OxygenOS 15 beta com Android 15 já este mês, com uma data de lançamento provável em outubro.

É interessante ver como a OnePlus muda a sua postura, esta que já foi uma das defensoras do Android padrão. Embora alguns utilizadores possam gostar destas características adicionais, outros podem lamentar o afastamento da linguagem de design tradicional do Android. Em última análise, o sucesso do OxygenOS 15 dependerá da forma como o OnePlus integrar estes novos elementos.