É já no próximo domingo que a hora vai mudar, tendo os relógios que ser acertados, mesmo nos smartphones, sejam Android ou iOS. Se muitos estão preparados para o fazer de forma automática, importa confirmar se isso está mesmo ativado. Hoje mostramos com o fazer num Android.

O sistema da Google está preparado para lidar com a mudança da hora de forma automática e sem problemas. Para isso apenas necessita de estar configurado, para ligar com esta alteração no seu fuso horário e na data que foi definida para que isso aconteça.

Esta é uma configuração que deverá estar ativa, mesmo em smartphones novos ou que tenham sido atualizados. Ainda assim, importa confirmar se esta configuração está mesmo ativa e a ser usada. Dependerá sempre do fabricante, mas é algo simples de encontrar e de alterar, se necessário.

Devem então começar por abrir as Definições do Android e depois procurar pela entrada associada à hora. Podem também pesquisar por hora nesta +area e encontrar diretamente o que estão a querer alterar. Neste caso devem abrir a opção Definições adicionais.

Aqui dentro, devem escolher depois a primeira opção, de nome Data e hora. Aqui dentro devem ver as configurações aplicadas, que podem ou não estar adaptadas para que o relógio se acerte sozinho e mude para a nova hora.

As opções que deve ativar são: Definir hora automaticamente, definir o fuso horário automaticamente e utilizar a localização para definir o fuso horário. Com estas 3 opções ativas, o smartphone Android irá ajustar-se e mudar no momento certo, sem qualquer problema.

Podem e devem validar estas definições no Android e assim garantir que o smartphone acerta o relógio sozinho ao mudar a hora. Assim, e tudo estiver ok, no próximo domingo, de madrugada, a hora será acertada e o utilizdor não terá de realizar qualquer alteração ou mudança.