Clubhouse para Android ultrapassa 1 milhão de donwloads em menos de uma semana!

A app Clubhouse Drop-in Audio estava presente no sistema operativo da Apple de forma exclusiva, dando assim acesso a salas de conversa exclusivamente com recurso ao áudio. Estas salas popularizaram-se muito graças a grandes nomes dos negócios que entraram em algumas delas para dar o seu contributo às conversas. Um dos casos mais sonantes foi o de Elon Musk no início do ano. Ansiosos por testar o serviço, os utilizadores Android viram apenas há alguns dias tal possibilidade com a disponibilização da app de forma oficial na Play Store.

Ainda nem uma semana se passou e a app já foi descarregada mais de um milhão de vezes.

Um marco incrível para o Clubhouse

Aparentemente, a app Clubhouse Drop-in Audio não chegou tarde ao Android. Apesar do hipe já ter abrandado, aparentemente, muitos tinham curiosidade de testar esta forma de comunicação.

Assim, em menos de uma semana podemos ver que conta já com mais de 1 milhão de downloads na Play Store da Google e a pontuação que estava nas 3,7 estrelas, é hoje de 4,3 estrelas. Recorde-se que, inicialmente, a app disponibilizada de forma limitada para Android e há 4 dias ficou então disponível de forma global.

Homepage: Clubhouse

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 [iOS]/ 4,3 [Android] Estrelas

O Clubhouse foi lançado em março de 2020 como uma rede social exclusiva para iOS com acessos limitados apenas via convites. O objetivo da app é juntar pessoas que se comunicam em salas de chat apenas através de voz que se podem juntar em grupos de até 5.000 pessoas. A sua popularidade cresceu rapidamente para mais de 10 milhões de utilizadores em apenas um ano, depois que figuras como Elon Musk, Oprah e Mark Zuckerberg terem feito aparições nestes grupos de conversa.

Neste momento, apesar da app já estar acessível também para Android, ainda continua a ser necessário convite para se participar. Segundo a empresa detentora da aplicação, esta forma de registo garante que a equipa consiga gerir o crescimento de utilizadores e melhorar a plataforma para os receber.

O sucesso do Clubhouse já levou o Twitter a disponibilizar o Spaces e o Facebook tem também já as suas soluções a caminho. Outras plataformas em breve também deverão ter recursos semelhantes, como a Discord, Slack ou Reddit.