Antes do anúncio, Razer faz pré-venda de PCs com a RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

O anúncio oficial das novas placas gráficas GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti da Nvidia deve acontecer no próximo dia 31 de maio. No entanto, alguns locais já anteciparam a venda destas tão aguardadas GPUs.

Segundo as informações, a Razer já está a fazer pré-venda de PCs integrados com as duas novas apostas da fabricante norte-americana.

Com a acentuada escassez de componentes pela qual a indústria atravessa, é fácil concluir que todos os novos equipamentos que sejam agora lançados para o mercado, vão desaparecer num ápice. Sobretudo se falarmos das placas gráficas da Nvidia.

E a falta de stock destas GPUs acentuou-se ainda mais devido à mineração de criptomoedas. Como resposta, a fabricante afirmou que as gráficas GeForce são para jogar e, por conseguinte, limitou a taxa de hash de alguns dos novos modelos a serem lançados.

Para além disso, antevendo uma corrida desenfreada pelas unidades que estão quase a chegar, no Paquistão já pode comprar a RTX 3080 Ti por 2.250 euros. Mas há mais…

Razer já tem PCs com RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti em pré-venda

Segundo parece, a loja oficial da Razer na Tmall chinesa já está a aceitar encomendas dos seus desktops equipados com as placas gráficas GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti da Nvidia.

No entanto o anúncio não é muito claro e dá a sensação de que a página foi apenas atualizada parcialmente. Por outro lado, as duas GPUs constam nas opções de escolha, nomeadamente a RTX 3080 Ti de 12GB e a RTX 3070 Ti de 8GB.

De acordo com a publicação, o preço varia consoante as especificações do produto. Mas o site VideoCardz deixou uma lista resumida dos valores:

Ryzen 9 5900X, B550, RTX 3080 Ti: 22.999 RMB (2.932 euros)

Ryzen 9 5900X, X570, RTX 3080 Ti: 24.999 RMB (3.187 euros)

Ryzen 9 5900X, X570, RTX 3090: 39.999 RMB (5.100 euros)

Ryzen 5 5600X, B550, RTX 3070 Ti: 13.499 RMB (1.721 euros)

Ryzen 7 5800X, B550, RTX 3070 Ti, 14.999 RMB (1.912 euros USD)

Há, no entanto, alguns erros na publicação, pois, por exemplo, a RTX 3080 Ti surge como tendo 10 GB, o que não é verdade. Resta-nos então aguardar pelo anúncio oficial da Nvidia que deve acontecer já na próxima segunda-feira, dia 31 de maio.