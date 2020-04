A Play Store é o ponto central de todo o ecossistema da Google e do Android. É a partir daqui que as apps chegam aos smartphones e assim alargam as funcionalidades que estão disponíveis de base.

Tendo esta importância, espera-se que não falhe e que ofereça o melhor aos utilizadores. Um novo bug foi agora detetado e está a provocar a reinstalação de muitas atualizações de apps, sobretudo ao contrário do que seria esperado.

Um novo bug na Play Store

Não são normais e nem esperadas as falhas na Play Store. A Google trata da loja do Android de forma muito firme, mantendo este serviço sem qualquer quebra ou problema. Esta é decerto uma condição essencial para o seu sistema.

Por isso, esta é uma situação nova e que provavelmente a maioria dos utilizadores do Android ainda não terá detetado. De forma discreta e sem qualquer alarido, as apps que são atualizadas voltam posteriormente a surgir para terem uma nova versão instalada.

Apps Android repetem atualizações

Tudo aparenta correr de forma normal, com as apps a indicarem que estão atualizadas, mas a verdade é que passado pouco tempo voltam à lista de atualizações disponíveis. Este poderia ser um passo normal na Play Store, não fosse o número da versão idêntico ao inicial

Do que se sabe, esta situação é mesmo ficada na Play Store e não em apps específicas. Tanto as apps de terceiros, de programadores externos, como as nativas, da Google estão a ser afetadas por este bug anormal e não esperado.

A Google deverá em breve corrigir a falha

Curiosamente, se a Play Store for fechada no gestor de apps do Android, as apps inicialmente colocadas para atualização desaparecem. Assim, deixam de ter a necessidade de serem atualizadas, como antes era mostrado.

Na verdade, este bug parece espalhado por muitos utilizadores, mas tem um impacto pequeno. No entanto, para quem tem planos de dados limitados, poderá representar um consumo anormal de dados que é desnecessário.