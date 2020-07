Action Launcher recebe grande atualização já inspirada no Android 11

O Action Launcher surge como um dos mais populares launchers para Android. Com o Android 11 a começar a ser testado, o Action Launcher recebe uma importante atualização já inspirada nesta versão.

Conheça as novidades e transforme também o seu smartphone Android.

Os smartphones Android, apesar de terem todos o mesmo sistema operativo, são, na sua maioria, personalizados pelas marcas. Recebem assim ícones de aplicações próprias, funcionalidades exclusivas, formas de interação diferentes…

Esta personalização através de interfaces de utilizador próprias das marcas nem sempre é útil ao consumidor. Nem sempre é do seu agrado e, por exemplo, para quem troca com frequência de smartphone, a necessidade de habituação a outra interface pode ser aborrecida. Além disso, existem algumas delas que consomem demasiados recursos sem que o utilizador se aperceba.

Depois existem também os smartphones antigos que ainda respondem às necessidades dos utilizadores, mas que estão já a ficar lentos e não recebem novos recursos.

É perante estes vários cenários que surgem os launchers. Em suma, são apps Android que permitem personalizar o smartphone à medida das necessidades e preferências dos utilizadores, disponíveis a partir da Google Play Store.

Action Launcher a preparar-se para o Android 11

O Action Launcher está disponível na Play Store e é um dos mais populares launchers para Android. Trata-se de uma app paga, mas com versão gratuita e muitas funcionalidades disponíveis.

Das novidades acabadas de chegar, destacam-se aquelas que já foram inspiradas no Android 11. Nomeadamente, 5 novos estilos de ícones adaptáveis que funcionam para pastas e, claro, ajustes que o tornam ainda mais compatível com as novidades da nova versão do Android.

Além disso, o recurso Quicktheme do Action Launcher, que permite ajustar a barra de pesquisa, pastas e gavetas de apps com base na cor do seu papel de parede, recebe também novidades que permitem fazer uma ainda maior personalização. O utilizador passa a poder ajustar todas as cores de forma manual.

Agora, passa também a ser possível, fazer backups diários no Google Drive.

Utiliza já este launcher ou tem outro de eleição?