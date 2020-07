Company of Crime, para verdadeiros Reis do Crime

Está previsto para breve o lançamento de um jogo de estratégia, para PC, que coloca os jogadores como verdadeiros Reis do Crime: Company of Crime.

O jogo, encontra-se a ser desenvolvido pelos estúdios finlandeses, Resistance Games.

Em desenvolvimento terminal pelos estúdios finlandeses da Resistance Games, encontra-se um jogo de estratégia para PC, que parece bastante interessante.

Company of Crime é um jogo de estratégia por turnos e que decorre por volta de 1960, no século passado. O jogo permitirá ao jogador tanto ser um ganster em ascensão no submundo londrino, como ser um inspetor da Scotland Yard com objetivos bem opostos.

Os Dois Lados da Lei

Ao se jogar do ‘outro lado da Lei’, o jogador terá de criar uma companhia cujo objetivo será o de vir a dominar a cidade de Londres, numa época em que a capital britânica era um pouco como o centro do mundo, com uma grande miscelânea de culturas e negócios.

Para o controlo da cidade, o jogador terá de conseguir chegar um pouco a todo o lado, e dessa forma, todos os negócios legítimos poderão ser alvo de interesse. Bares, pubs, discotecas, veterinários, os cais de desembarque… entre muitos outros locais de interesse, serão usados no caminho para a glória no submundo.

O jogo consiste numa sucessão de missões, com mecânicas de turnos, e o jogador terá ao seu dispor uma equipa de gansgters variados que terão as suas próprias habilidades, para as executar.

Por outro lado, é possivel jogar em Company of Crime como inspetor da Scotland Yard. Dessa forma, o jogador fará parte da brigada Flying Squad e terá, como é de esperar, combater o crime na capital inglesa.

No decorrer do jogo, iremos ainda encontrar alguns personagens reais, como os gémeos Kray ou o Gang Richardson que têm o seu território e não o querem partilhar com ninguém, nem ser chateados pela polícia.

O combate decorrerá numa mecânica por turnos, e segundo os responsáveis pelo jogo, acontecerá maioritariamente em espaços mais confinados. Tipicamente, esses espaços menores, oferecem mais opções estratégicas que convém usar na nossa vantagem. As manobras como flanqueamento e ataques repentinos despercebidos terão vantagens óbvias e o jogo terá alguma complexidade estratégica, na altura de mover os nossos personagens.

Company of Crime terá ainda um sistema de evolução dos seus personagens, consoante os seus resultados nas variadas missões que terão de completar.

Entretanto, o jogo Company of Crime já tem uma data de lançamento confirmada que será a 8 de agosto deste ano, via Steam.