5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Spectra: device info

Para que conheça o seu smartphone Android como ninguém, existem várias apps que lhe fornecem informações detalhadas sobre pormenores de hardware e software que não são propriamente divulgados na ficha técnica do equipamento.

A app Spectra é uma delas. Instale e veja a máquina que tem nas mãos.

Tilla - gestor de assinaturas

Quantos serviços subscreve? Quanto paga por cada um deles e quando é que o dinheiro lhe sai da conta? É natural que não faça ideia, mas provavelmente até está a pagar por coisas que nem usa assim tanto.

Para que consiga gerir tudo de forma eficiente, há a app Tilla, onde poderá adicionar todas as suas subscrições de serviços e toda a informação associada, criar lembretes no calendário para pagamentos e ainda manter toda essa informação guardada na cloud.

Relive: Corra, Pedale, Trilhe

Se gosta de sair para correr, pedalar, fazer trilhas ou qualquer outra aventura ao ar livre, a app Relive poderá ser uma opção.

Poderá acompanhar e fazer os percursos que outros utilizadores fizeram, poderá criar as suas trilhas, adicionar fotos, vídeos, notas, e ainda juntar-se à enorme comunidade.

Homepage: Relive B.V.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Oddmar

Oddmar entra na categoria dos jogos juntamente com a seguinte proposta.

Conta a história deste jogo que Oddmar não se consegue adaptar à vida na aldeia e não merece um lugar em Valhalla. Ele é ignorado pelos seus companheiros Vikings e precisa de se redimir pelo seu potencial desperdiçado. Certo dia, recebe a oportunidade de provar que é digno, mas a um preço...

Entre nesta aventura.

Homepage: Mobge Ltd.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Wordle!

Wordle! junta-se à categoria de jogos de palavras que o fará ficar agarrado ao smartphone mais tempo do que devia. Por isso, se não tem tempo livre, não instale!

O jogo está em inglês, pelo que poderá ser uma ótima forma de aumentar o seu vocabulário.