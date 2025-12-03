Não sabe por onde correr? Estas apps planeiam os seus percursos de corrida

Especialmente quando o treino vai ser feito longe de casa, correr pode ser um verdadeiro desafio, pela incerteza dos caminhos que, sem querer, podemos trilhar. Por isso, trazemos-lhes algumas aplicações que facilitam esta tarefa, sugerindo rotas diferentes e seguras.

Seja por não conhecer uma cidade ou porque quer variar o caminho por onde corre todos os dias, uma aplicação que planeia o percurso pode ser verdadeiramente útil, desenhando caminhos diferentes e, mais do que isso, seguros.

De facto, especialmente quando viajamos para destinos desconhecidos, estas apps ajudam a encontrar rotas seguras e adequadas ao nosso nível, permitindo descobrir a cidade enquanto mantemos a rotina de treino. A possibilidade de visualizar mapas detalhados e seguir orientações em tempo real dá confiança e evita o risco de nos perdermos.

Mesmo perto de casa, estas são uma forma prática de quebrar a rotina. Afinal, muitas oferecem sugestões automáticas com base na distância desejada, no tipo de terreno e até no desnível, oferecendo novos desafios.

Se precisa de ideias para os percursos das suas corridas ou mesmo caminhadas, está no sítio certo.

Apps para sugestão/ planeamento de percurso para corridas

Komoot

Pensado para planeamento de percursos ao ar livre (corrida, trail, BTT, caminhada), permite escolher o tipo de rota, desde asfalto, trilho, estrada, etc.

Além disso, a app utiliza um modelo freemium: ainda que planear rotas básicas seja gratuito, para aceder a mapas offline, navegação passo a passo e desbloquear mapas de várias regiões é preciso pagar.

Footpath

Esta permite desenhar rotas com o dedo no mapa, ajustando automaticamente o percurso a ruas ou trilhos próximos. Além disso, a app mede distância e elevação, e pode gerar navegação passo a passo.

Na versão gratuita, é possível planear algumas rotas e medir distâncias, guardar até cinco rotas. COntudo, para rotas ilimitadas, exportação GPX, mapas topo, orientação por voz e mapas offline é necessário subscrever a versão paga.

MapMyRun

Esta app oferece a criação e descoberta de rotas de corrida, permite procurar corridas perto da tua localização e registar treinos.

A versão gratuita dá acesso às funcionalidades básicas. Contudo, há algumas características extra, como análise aprofundada, planos de treino e recomendações de rota mais inteligentes, que estão reservadas para a subscrição paga.

Garmin Connect

Caso tenha um dispositivo Garmin, saiba que a Garmin Connect permite criar percursos no computador ou app e, depois, enviá‑los para o relógio/ dispositivo, de modo a percorrê-los durante a corrida.

O uso básico da app é gratuito, pelo que não deverá haver necessidade de uma subscrição extra para esta funcionalidade de planeamento de percursos.

Strava

Por fim, a app favorita de muitos entusiastas do desporto, especialmente daqueles que não perdem uma oportunidade para mostrar os seus tempos aos amigos.

O Strava permite ver e seguir rotas criadas por outros atletas, e exportar ou importar percursos para GPS. Infelizmente, embora a versão gratuita deixe gravar atividades e ver rotas públicas, a app exige uma contra premium para criar rotas personalizadas e gerar percursos automáticos.

Conhece outras apps ou plataformas para sugestão de percursos de corrida?

Infelizmente, muitas destas aplicações oferecem a sugestão de percursos como uma funcionalidade paga, o que pode ser uma limitação para os corredores que procuram ferramentas totalmente gratuitas.

No entanto, a possibilidade de planear percursos personalizados, explorar novas zonas com segurança e variar os treinos torna o recurso bastante pertinente, ainda assim.

Para corredores mais dedicados ou que viajam com frequência, investir numa subscrição pode ser uma forma eficaz de maximizar a motivação, a segurança e a diversidade nos treinos.

Caso conheça outras apps ou plataformas para o planeamento e sugestão de percursos de corrida, deixe nos comentários!