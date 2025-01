X começa a rotular contas de paródia e gozo para evitar polémica

O X anunciou um novo sistema para rotular contas de paródia ou satíricas. A medida surge após vários incidentes em que utilizadores, alguns com responsabilidades, confundiram publicações satíricas com declarações autênticas, embora a própria rede social enfrente críticas por espalhar desinformação.

Segundo é agora conhecido, a plataforma desenhou estas etiquetas para aumentar a transparência na rede social. Os utilizadores podem ativar esta funcionalidade nas definições da sua conta, selecionando a opção “Paródia, comentários e conta de fã” nas definições de informações do perfil.

O processo de lançamento destes novos rótulos marca um momento na gestão de conteúdos satíricos no X. Os utilizadores que gerem contas de paródia, comentários ou perfis de fãs devem identificar-se voluntariamente no momento. Isto, acontece embora a plataforma já tenha antecipado que estes rótulos serão obrigatória num futuro próximo.

A política de autenticidade do X sempre foi clara quanto à proibição da falsificação de identidade. Mantém uma postura flexível com as contas dedicadas a conteúdos e comentários humorísticos, se cumprirem as normas estabelecidas. Esta nova funcionalidade junta-se aos planos do X de incorporar streaming de televisão e serviços financeiros, demonstrando a sua constante evolução.

A credibilidade da plataforma foi posta em causa depois de até Grok, a sua própria IA, ter acusado Elon Musk de espalhar boatos. Neste contexto,o X procura implementar medidas concretas contra as notícias falsas, embora já tenha ficado claro que esta iniciativa tem pouca credibilidade dado o contexto. do proprietário da plataforma.

A nova funcionalidade será visível tanto em perfis como em posts individuais. Já tinha sido detetada por diversas análises de código em novembro de 2024, durante a sua fase de desenvolvimento. Este sistema de etiquetagem representa um passo em direção à clareza da informação na plataforma.

É importante que o X dê este passo, rotulando as contas de paródia, mas isso não resolve todos os seus problemas. É fácil ver possíveis soluções e o futuro dirá onde avança a verificação de conteúdos na rede social e nas restantes plataformas, mas não parece nada atrativa.