Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como configurar a gestão de energia do meu Windows?

Olá, Pplware Apelo à vossa ajuda para a seguinte questão: Tenho por hábito carregar no botão de energia do meu desktop - no qual corre o Windows 10 - o qual configurei de forma a que, quando premido, coloca em standby o monitor por forma a poupar energia nas alturas em que o seu uso não é necessário. Por norma, as únicas aplicações que estão abertas são o Edge e o Foobar2000. O que acontece é que, frequentemente, após proceder ao descrito acima, passados alguns instantes, o monitor volta a ligar sem que tenha havido qualquer interação da minha parte. Daqui conta o período definido no Windows para voltar a desligar automaticamente sendo que daí o estado de standby já se mantém por mais tempo, acabando inevitavelmente por voltar a ligar-se sozinho mais tarde. O que pergunto é: como poderei saber qual a aplicação/Dispositivo que provoca este 'despertar' do monitor? Agradeço desde já a atenção dispensada. Nuno Costa

Resposta:

Nuno,

O sistema pode ser acordado por inúmeras razões, desde ações nos periféricos, apps, agendamentos, windows update, ligação de rede, entre outros.

Há um comando que pode executar na linha de comandos, que geralmente esclarece esse tipo de situações. Deve então abrir a linha de comandos e escrever:

powercfg /lastwake

Além disso, poderá ainda consultar de forma rápida quais os periféricos que podem “acordar” o sistema, caso necessite de perceber melhor o resultado do comando anterior. Deve então executar o comando:

powercfg /devicequery wake_armed

Se pretender depois desativar a capacidade de determinado dispositivo de acordar o sistema, deve ir ao Gestor de Dispositivos, procurar por esse dispositivo e desativar essa funcionalidade.

Finalmente, poderá ir ao Visualizador de Eventos e expandir a árvore em Registos do Windows > Sistema. No momento em que o sistema acordar, deverá encontrar listada informação acerca disso.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Devo ou não usar uma VPN para me proteger nas redes Wi-Fi públicas?

Boa tarde, Antes de mais, quero dar os meus parabéns e agradecimentos pelo Vosso serviço de ajuda a esclarecer algumas questões que os Vossos leitores colocam. A minha questão é a seguinte - Fora de casa uso apenas os dados móveis, nunca recorro a Wi-Fi públicos. Sendo assim faz sentido usar uma VPN? Tenho uma versão "Free" da "ProtonVPN", devo usá-la, por exemplo, no acesso ao portal do Banco e afins...? Com os melhores cumprimentos, Rui Moreira

Resposta:

Rui,

Nos dias que correm, é difícil assegurarmos que estamos seguros quando há uma ligação à Internet ativa. Isso não significa propriamente que estamos inseguros, mas sim que toda a segurança é pouca (contra-senso?)

O acesso a partir de dados móveis, garante que os dados são fornecidos pelo operador e, portanto, trata-se de uma ligação segura. Não utilizando redes Wi-Fi desprotegidas, diria que não há razão para achar que não está seguro, e que poderá utilizar apps e serviços mais “delicados” sem ter receio de o fazer.

No entanto, a verdade é que segurança adicional poderá não ser demais, e se tem à disposição e sabe usar uma ligação VPN, então poderá tirar partido disso.

Qualquer uma das opções poderá ser questionável (não esquecer que numa ligação VPN, está a ligar-se a máquinas de terceiros), e não me parece possível dar uma resposta concreta. Acima de tudo, é importante perceber e ter noção dos riscos mais elementares que pode correr, e de algumas opções que terá para o minimizar.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter o Assistente da Google no meu PC com o Windows 10?

Boa tarde. Apesar de insatisfeito com a “versão portuguesa” do google assistant – nem aciona o “Ok Google” se o pacote de línguas for apenas o português, só se o idioma for English (US) e Português de Portugal como 2ª língua, quanto não vale mais o Bixby Voice … – ainda menos satisfeito estou com a Cortana. Disseram-me que há hipóteses de instalar o G. A. No Windows 10 … Isso é possível? Há alterações de fundo que podem comprometer o sistema? É possível pô-lo em Português de Portugal? Antecipadamente grato. Joao Cortez

Resposta:

João,

A Google não disponibiliza o seu assistente de forma a ser instalado em qualquer sistema. Este terá de vir já incorporado de forma nativa nos dispositivos onde vai ser usado.

Ainda assim, e para lhe dar uma resposta positiva, existe uma forma de o ter no Windows, ainda que naturalmente limitada.

Existe um projeto no GitHub, e que o Pplware já apresentou, que lhe permite ter o Assistente da Google no seu PC e em português.

Falamos do Google Assistant Unofficial Desktop Client, que pode encontrar neste link para a sua instalação e configuração.

Quanto à sua análise, para perceber o que oferece, deverá consultar o link abaixo:

[Respondido por Pedro Simões]

Que smartphone me aconselham escolher?

boa noite. estou a pensar trocar de smartphone, tenho 200 euros de plafond, podendo esticar até aos 230. o que me recomendam? a utilização é basicamente redes sociais, navegação na NET utilização do e-mail, etc. não sou gaming (tenho apenas jogo instalado). e algo com utilização média de mais ou menos 2 dias de bateria. obrigado e continuacao de b trabalho. Marco del Campo

Resposta:

Marco,

O limite monetário que está a colocar é uma condição importante e que irá resultar em propostas que ficam abaixo do que poderá ser esperado para a utilização que quer dar ao seu smartphone.

Ainda assim, existem algumas possibilidades que poderá considerar para o seu próximo smartphone.

Recomendamos que avalie estas propostas e as compare, mas que não as tome como as únicas. Procure no mercado e certamente encontrará mais ofertas interessantes.

O que temos para lhe mostrar são dois modelos da Samsung, o Galaxy A22 5G e o Galaxy M13.

Do lado da Xiaomi recomendamos que veja o Redmi Note 11 ou o Redmi Note 10 5G.

Procure ainda propostas na OPPO e na Vivo, onde encontrará algumas propostas, mas naturalmente com recursos mais limitados, face ao limite de preço que está a colocar.

[Respondido por Pedro Simões]

Devo ou não manter as atualizações do Windows ativas?

Olá Pplware, Tenho lido as vossas notícias sobre os problemas das atualizações do Windows e fico preocupado que essas situações cheguem ao meu PC. Sendo uma máquina de trabalho, não posso ter esta situação a limitar-me a máquina. Assim, pergunto-vos se devo tomar alguma medida ou devo arriscar? Obrigado pela vossa atenção e pela ajuda que dão diariamente aos vossos leitores. David Nunes

Resposta:

David,

Neste momento as atualizações do Windows parece ser uma verdadeira lotaria, onde alguns utilizadores têm o azar de apanhar problemas no Windows.

Ainda assim, os problemas não parecem tão disseminados para serem uma limitação à utilização do PC no dia a dia. Por outro lado, pode sempre fazer a remoção dessa atualização com problemas e tudo volta ao normal.

Assim, a nossa recomendação é que atualize o Windows da mesma forma que fazia antes, sem qualquer limitação. Os ganhos que vai ter superam certamente a incerteza de ter problemas no futuro e até lá aproveita as novidades e as correções

[Respondido por Pedro Simões]

