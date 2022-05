Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como faço para voltar a controlar o meu Windows 10?

Boa tarde , por uso de outra pessoa fiquei com o computador preso a um email com conta de administrador. Não consigo adicionar ou remover programas , actualizar formatar ou reinstalar o WINDONS 10. Agradecia o vosso apoio para saber se há alguma solução para este problema pois de momento a pessoa que me dá apoio informático não está disponível por motivos de saúde. O PC que estou a usar é o DESKTOP HP PRO ONE 400 G 220 COM WINDONS 10 HOME VERSÃO DE 2009. Agradecendo vossa atenção os meus cumprimentos. Donato Tinoco

Resposta:

Donato,

Poderá haver mais uma forma de restaurar o acesso pela conta de administrador, mas seria necessário saber mais informação acerca do estado atual da máquina.

Em todo o caso, temos já publicados alguns artigos com diferentes soluções, que o ajudarão a passar esse problema. A primeira solução, muito antiga mas ainda funcional (e gratuita), pode ser encontrada aqui:

Se eventualmente encontrar dificuldades em algum passo, poderá ver um guia atualizado aqui.

Caso não resulte, tem à disposição outras ferramentas de utilização mais simples, mas que neste caso já não são gratuitas:

Se mesmo assim encontrar dificuldades, e tendo em conta que, de acordo com o que descreve, está disposto a formatar a drive, tem sempre a opção de arrancar com uma drive de instalação do Windows (Pen Drive, disco externo ou DVD) e fazer uma instalação nova, podendo fazer a gestão das partições (incluindo a formatação) a partir do assistente de instalação.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo mudar o idioma do meu Windows?

Caros Senhores Adquiri uma estação de trabalho HP Z2 mini G5, em Itália O idioma que veio instalado é o Italiano, o qual alterei para português, no entanto o italiano mantém-se instalado não permitindo a sua remoção, dado que a opção “remover” se encontra inativa Na medida do possível, solicito informação do procedimento a seguir para tal remoção completa do Italiano. Mais informo que o Italiano se encontra simplesmente como idioma de voz Grato pela atenção, na expectativa de vossas notícias, melhores cumprimentos AOliveira

Resposta:

AOliveira,

De acordo com o que consegui testar, confrontado também com algumas pesquisas, não é possível remover um idioma que tenha estado previamente associado a um idioma.

Isto é, como poderá verificar, é possível adicionar idiomas de voz independentemente do idioma de apresentação. Se testar fazê-lo, poderá verificar que é possível removê-lo. No entanto, parece haver uma incapacidade do sistema para remover um idioma de voz cujo idioma de apresentação está, ou esteve, disponível para escolha.

Não parece haver uma solução para resolver esse “problema”, se é que lhe podemos chamar verdadeiramente um problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Consigo ter e usar em casa a net partilhada por terceiros?

Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta técnica, agradecendo a vossa ajuda, no exterior da uma minha segunda casa tenho sinal de meo wifi e nos wifi free, como sou cliente tanto meo como nos tenho login para acesso. A minha pergunta é a seguinte posso colocar uma antena exterior e um router interior para exportar o sinal wifi para o interior da minha casa? Se afirmativo como o devo fazer, Obrigado Vitor Risso

Resposta:

Vítor,

É possível fazer isso, mas pode não ser prático nem levar aos resultados desejados. Esse tipo de serviços que exigem um login para aceder à internet. Os routers não são capazes de lidar com esse tipo de autenticação, pelo que será necessário que utilize um dispositivo comum para o fazer (computador ou smartphone), para depois propagar a internet Wi-Fi a partir desse dispositivo (pois a ligação estabelecida fica “agarrada” ao dispositivo que fez a autenticação).

Resta depois propagar a internet recebida (dessa rede Meo ou NOS) numa nova rede Wi-Fi, para que outros dispositivos se possam ligar. Num computador com Windows, por exemplo, é possível fazer isso recorrendo à app Connectify. Já num smartphone Android, nem todos permitem fazer um AP cuja fonte de internet é o Wi-Fi, mas marcas como a Huawei ou Samsung (geralmente) permitem fazê-lo.

Naturalmente que é aborrecido ter um dispositivo intermediário da ligação, mas a limitação desse tipo de redes não é à toa, pois é suposto serem utilizadas esporadicamente, e não como uma solução definitiva.

[Respondido por Hugo Cura]

Como acabo com os erros no computador da minha filha?

Parabenizando a equipe e agradecendo, mais uma vez, pelas vezes que me ajudaram, venho trazer mais um problema para que me orientem o que fazer. Minha filha tem um notebook Lenovo Ideapad S145-15API, adquirido há pouco mais de 1 ano que funcionava sem problemas, a não ser a lentidão do sistema. O notebook veio com 1 HD de 1TB, 8GB e espaço para instalar um SSD M2. Como o notebook estava lento para iniciar, ela resolveu levar o notebook para um técnico instalar um SSD M2 de 128GB Patriot P300. O técnico instalou e formatou o SSD M2 e instalou ou transferiu o sistema W10 para o SSD. De acordo com minha filha, o notebook ficou bem mais rápido do que antes, mas com um problema que surgiu após essa mexida. Agora, o notebook tem que ficar ligado na energia, senão aparece uma tela azul no W10 e ele desliga. A bateria está carregando normal e atinge 100%. A questão é que ele não consegue funcionar se não estiver ligado à energia (apesar de a bateria estar 100% carregada). Pelo que ela me passou, a tela azul não é a "tela azul da morte". Não sei se consegui explicar direito o problema, espero que consigam me ajudar mais uma vez. Desde já, obrigado Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Mudar um disco não é um processo simples e pode trazer alguns problemas. A clonagem e passagem dos conteúdos para o novo disco deve ser realizada de forma perfeita ou surgem problemas como os que está a descrever.

A presença de um ecrã azul revela que há qualquer situação anormal entre o Windows e o hardware presente, que poderá ser resolvido de forma muito simples.

Existem alguns processos que pode realizar e que podem eliminar o problema. Ainda assim, isso não invalida que contacte a pessoa ou a empresa que fez o trabalho de instalação do disco e que percebam o que se passou.

A recomendação que fazemos pode parecer receita repetida, mas deverá funcionar. Falamos da reinstalação do Windows, para que tenha um sistema instalado de raiz no hardware que tem presente e não uma transposição.

Lembre-se de guardar os dados do utilizador antes de fazer esta instalação, para que não se perca nenhuma informação importante.

Se ainda assim o problema se mantiver, terá mesmo de contactar quem fez a instalação do disco para avaliarem se este componente está mesmo livre de problemas e se foi bem instalado.

[Respondido por Pedro Simões]

Será que consigo ligar um Apple Watch ao meu Huawei P40 Pro?

Ola Pplware, Tenho estado a olhar cada vez mais para os smartwatches penso já ter decidido a sua compra. Do que tenho lido e falado com amigos, a escolha óbvia será compra de um Apple Watch, dada a sua qualidade e o que oferece ao utilizador. A minha única dúvida, e que me limitou ainda a compra, é saber se é suportado pelo meu telefone e se terá alguma limitação. Tenho atualmente um Huawei P40 Pro e não pretendo comprar um iPhone ou outro telefone qualquer, dado que este ainda está novo. Assim, deixo a pergunta que me parece ser simples. Posso usar o Apple Watch no meu Huawei ou vou ter algum problema? Obrigado pela vossa atenção. Daniela Martins Nunes

Resposta:

Olá Daniela,

Por muito que esse relógio inteligente seja muito interessante, está a tentar unir dois ecossistemas que normalmente não se aproximam.

Isto significa que, de forma direta, não vai conseguir usar o Apple Watch com o seu Huawei P40 Pro. Mesmo que os associe, as funcionalidades vão ser praticamente nulas.

O que recomendamos, dado que tem um smartphone Huawei, é que veja as ofertas da marca neste campo.

Tem relógios como o Watch GT3 ou o Watch 3, que oferecem praticamente tudo o que tem no Apple Watch.

Se esperar mais algum tempo, acreditamos que a marca traga para o mercado algo que já apresentou na China, o Watch GT 3 PRo, com ainda mais funcionalidades.

Assim, deverá associar o equipamento que quer ao ecossistema que escolheu. Infelizmente, e no caso da Apple, só funciona num sentido, ao contrário do Android, que se integra relativamente bem com o iPhone

[Respondido por Pedro Simões]

