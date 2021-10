Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ter a pesquisa na barra do Windows 11?

Como poderei colocar a barra quick lunch no Windows 11. Obrigado Adelino Santos

Resposta:

Adelino,

De forma nativa, não é possível ter essa barra de atalhos rápidos no Windows 11. No entanto, existem ferramentas de terceiros que o permitem, como é o caso do Explorer Patcher, que pode encontrar no seguinte link:

Basicamente, o patcher consiste no ficheiro dxgi.dll, que deve ser colocado na pasta C:\Windows.

Uma alternativa é o SystemTrayMenu:

[Respondido por Hugo Cura]

Sabem dizer-me que apps traz o Huawei P Smart 2021?

Boa noite. Tenho um Huawei P Smart 2019 e estou muito contente com a compra que fiz. Passei a admirar ainda mais a Huawei depois de todas as proibições que lhes foram impostas e em que mesmo assim nunca desistiram, nunca dando o braço a torcer e tem lançado grandes aplicações que eu próprio já usei algumas delas e só tenho boas coisas a dizer. Por isso mesmo e como também quero me ver livre da Google gostava de saber quais são todas as aplicações que já vêm pré instaladas no Huawei P Smart 2021. Sei que o P40 Pro traz 70 aplicações de forma a poder preencher a lacuna relativa à falta das apps da Google e como os dois são da linha P gostaria de ter a informação de todas as aplicações já instaladas no P Smart 2021 de maneira a que eu depois consiga instalar essas aplicações no meu smartphone. Fico a aguardar uma resposta vossa. Obrigado e bom fim de semana Tiago Peloiro

Resposta:

Tiago,

Em princípio as apps que estão no Huawei P Smart 2021 são as mesmas que estão nos restantes smartphones da marca.

Estas podem até aumentar, uma vez que surgem novas propostas da marca e dos programadores para rechear a oferta.

Outra coisa positiva é que a AppGallery terá certamente as apps que quer e precisa, bastado aceder e fazer a instalação.

No limite, e se confiar, recorra ao Petal Search e vai encontrar outras apps, aqui apenas no APK, que são facilmente instaladas e colocadas a funcionar facilmente.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter instalada a versão estável do Windows 11?

Ex.mos Senhores, Instalei o Windows 11 a) antes do dia 5/10 e agora estou a aguardar que, pelo update do próprio Windows, este fique com a versão definitiva deste OS o que não aconteceu. Fiz já o download do ISO para instalar esta última versão mas só aceita a instalação com o apagar de tudo o que está no disco. Como ultrapassar isto? Cumprimentos

Resposta:

Carlos,

Antes de mais deixe que lhe esclareça uma questão que tem presente. Não existe uma versão final do Windows 11, bem como não existe do Windows 10.

Estes sistemas estão constantemente a serem melhorados e a receber novas funcionalidades, o que leva a que surjam sempre novas versões.

O facto de não ter presente a versão que foi eleita para ser a de lançamento é simples de explicar.

Uma vez que está no programa Insiders, é normal que tenha uma versão mais avançada que os restantes utilizadores.

Para mudar para uma versão mais antiga, tem mesmo que fazer a reinstalação. Só assim o Windows 11 consegue substituir os ficheiros e funcionalidades que foram alterados.

No seu caso, há ainda uma alternativa que poderá usar. Uma vez que está no programa Insiders, só tem de reverter esse passo e sair do programa.

Desse momento em diante, o Windows 11 entra nos ciclos normais de lançamentos e dentro de 2 ou 3 versões está atualizada.

[Respondido por Pedro Simões]

Afinal o que se passa com o meu Gmail no browser?

Boa tarde, De há uns tempos a esta parte e após actualizações da Microsoft e ou da Google ( que já não consigo precisar ... ), passei a ter que escrever todas as vezes que acedo ao Gmail no computador o meu endereço de email.

Já procurei ajuda para esta situação em várias fontes mas, não consegui encontrar resposta para esta alteração, razão do presente pedido da vossa ajuda. Na expectativa da mesma, fico aguardando por possíveis sugestões.

Com os melhores cumprimentos, José Carlos Lisboa

Resposta:

José,

O que descreve poderá estar relacionado com uma medida de segurança/privacidade que poderá ter ativado inadvertidamente, que impede que os cookies sejam guardados no sistema e, portanto, nenhuma informação persiste entre utilizações.

É importante perceber a origem exata dessa ação, pois a dica que lhe vou deixar poderá estar a ser sobreposta por, por exemplo, uma suite de segurança.

Supondo que utiliza o Google Chrome, deverá então ir a Definições > Privacidade e Segurança > Definições de sites > Cookies e dados de websites. Verifique as escolhas que tem nessa página, onde a opção “Bloqueie cookies de terceiros na Navegação anónima.” é a que deverá estar definida por omissão, e a opção “Limpar cookies e dados de sites quando fechar todas as janelas” deverá estar desativada.

Naturalmente, deverá escolher as opções da sua preferência, mas isso implicará na forma como a informação fica guardada entre sessões.

[Respondido por Hugo Cura]

Onde consigo comprar o novo Nokia 6310?

Boa Noite Tentei comprar este telemovel nokia 6310 verde pelo site oficial mas não consegui. Queria saber se pode ser pago no domicilio. Cumprimentos Joaquim Marques

Resposta:

Joaquim,

No site oficial da Nokia, referido no nosso artigo que noticia esse telemóvel, o único método de pagamento disponível é o cartão de crédito/débito Mastercard ou Visa.

Trata-se de um site perfeitamente seguro para utilizar pagamento direto por cartão de crédito/débito. No entanto, se preferir usar um método de pagamento ainda mais seguro, e se for utilizador da app MBWay, então poderá criar um cartão de crédito virtual MBNet que poderá utilizar para fazer esse pagamento.

Note ainda que, se a sua compra for de valor inferior a 140€, os portes têm um custo de 9€, totalizando 68€.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a melhor app para gravar CDs ou DVDs?

Bom dia Comecei a utilizar o Linux (mais precisamente o LMDE4), e gostaria de saber qual é o melhor software para gravação de CD/DVD. Algo que seja bom e de fácil utilização. Atentamente João Santos

Resposta:

João,

Existem centenas de apps dedicadas a gravar CD/DVD no Linux. Estas são criadas por programadores que tentam criar a mais simples e ao mesmo tempo mais completa app.

O que lhe deixamos abaixo são 5 opções que pode avaliar para que depois escolha uma das que mais se adaptar ao que precisa:

As propostas apresentadas são dedicadas ao Linux e têm algumas particularidades, desde a interface até às capacidades.

Se pretender uma ferramenta que usa a linha de comando, temos também nesta lista uma proposta.

Ficam assim listadas as melhores e que poderá testar até encontrar a que procura.

[Respondido por Hugo Cura]

