Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como consigo configurar o mail da Netcabo no Outlook?

Sou subscritor, há anos, do Office 365. Sou titular, há muitos anos, de emails @netcabo.pt que, inicialmente administrados pela Netcabo-Zon-NOS, passaram a ser geridos pela Microsoft. No meu caso, a Microsoft deixou de proceder, há uns meses ao aditamento automático daqueles emails á app MICROSOFT OUTLOOK (não o Outlook live), apesar de registados na conta Microsoft do PC e de constarem do Microsoft Office, encaminhando para o aditamento manual. Só que não sei que parâmetros usar. Antecipadamente grato pela vossa ajuda, apresento cumprimentos. Mário Mendes

Resposta:

Mário,

Não parece haver solução para esse problema. Segundo consta, desde julho passado surgiram problemas para alguns utilizadores, a outros desde o início do ano, e a outros há já mais de 2 anos.

De facto, parece que foi a Microsoft que passou a gerir as contas Netcabo e Zonmail desde 2014, mas na verdade ninguém se está a chegar à frente para tentar resolver os problemas que os utilizadores vão reportando.

É possível que, tecnicamente, o problema seja de resolução muito simples, mas a verdade é que continua por resolver e, quem sabe, poderá nem estar identificado para resolução.

Talvez o melhor seja começar a pensar migrar para outros fornecedores de serviço de email. Sim, trocar de email é sempre algo muito complicado, principalmente se tem contas importantes associadas a esses emails, mas provavelmente será o melhor que tem a fazer.

[Respondido por Hugo Cura]

Conseguem ajudar-me a escolher um portátil para o trabalho?

Olá a todos. Antes de mais agradecer e parabenizar mais uma vez pelo excelente serviço que vocês prestam e que muito ajuda os vossos leitores. Gostava que me ajudassem na compra de. PC portátil. Preciso de um PC para ajudar na leccionação das minhas aulas com alguma capacidade de processamento e gráfica para durar alguns anos e isto tudo até os 400€. Acham possível? Eu já tenho um de gamer mas é muito grande para transportar para a escola. Obrigado desde já pela vossa ajuda. Com os melhores cumprimentos João Pereira

Resposta:

João,

Obrigado desde já pela preferência.

Os requisitos que refere são um pouco vagos, mas digamos o orçamento é mesmo bastante apertado para algo já “jeitoso”.

Abaixo de 400/450€ torna-se muito complicado, por ser um valor onde predominam os processadores Intel Celeron, Intel M3 ou AMD A4.

No entanto, poderá ser interessante um portátil, por exemplo, da marca HP com um CPU AMD Ryzen 3 3250U, com 8 GB de RAM e SSD de 256 GB, ecrã de 14” FullHD (bom para portabilidade) e mais uma série de coisas interessantes, por cerca de 450€: HP 245 G8 14".

E sinceramente, é o único modelo que encontro com um desempenho que, arrisco dizer, será suficiente para alguns anos. Com os outros CPUs mais fracos que referi, sinceramente, não arriscaria.

Depois, tem sempre outra hipótese: recondicionados. O mercado de recondicionados é também muito interessante e encontram-se grandes oportunidades a preços muito mais em conta. Mas, claro, é necessário que esteja recetivo a escolher esse tipo de mercado que, na verdade, poderá não ser para todos.

Boas escolhas!

[Respondido por Hugo Cura]

Onde posso reparar a bateria do meu drone?

bom dia, gostava de saber onde posso mandar reparar uma bateria do meu MI 4K. Esta já não aceita a carga toda. Fernando

Resposta:

Fernando,

A bateria é um dos elementos mais essenciais atualmente, seja num smartphone ou num drone, como é o seu caso.

No entanto, e ao contrário do que nos questiona, estas não podem/devem ser reparadas. A questão está normalmente na capacidade do técnico que iria realizar essa tarefa e da própria tecnologia envolvida.

Ao mesmo tempo. o próprio custo associado a essa reparação deverá ser elevado e provavelmente não será compensará para o utilizador.

Assim, o que recomendamos, principalmente para sua segurança, é que não recicle ou repara essa bateria. A decisão deverá recair na compra de uma bateria nova e com toda a capacidade que espera.

[Respondido por Pedro Simões]

Sabem-me dizer que zoom ótico o iPhone 13 traz?

Olá, Sabem se iPhone 13 normal tem zoom ótico para ampliar ? Cumprimentos Pedro Caetano

Resposta:

Pedro,

Não, o iPhone 13, no grupo ótico que inclui, não tem a objetiva telephoto com zoom ótico 3x, tal como têm os modelos Pro e Pro Max.

O modelo 13 normal inclui apenas 2 câmaras, a principal de 26mm com abertura máxima de f/1.6 e estabilizador ótico de imagem (OIS), e a outra ultrawide de 13mm com abertura máxima de f/2.4, este já sem OIS.

Ambas as câmaras têm sensor de 12 MP, aliás, todos os modelos de iPhone 13 têm câmaras com sensor de 12 MP, no entanto, são sensores de tamanho diferente (no Pro e Pro Max o sensor é maior).

[Respondido por Hugo Cura]

Já se conhece a capacidade de bateria do iPhone 13?

Boa noite, Gostaria de saber a amperagem dos novos Iphones se faz favor Tipo 3000 mAh Com os melhores cumprimentos, Miguel Reis

Resposta:

Miguel,

Essa é uma das perguntas que mais vezes surgem dos (potenciais) utilizadores dos novos iPhones. A ideia é comprar face aos modelos do ano anterior e perceber se o desempenho será melhor ou pior.

A Apple tem o hábito de reservar esta informação para si, não a revelando de forma pública, deixando assim toda a informação do seu lado.

No entanto, e com alguma investigação, este valor acaba por surgir. Isso aconteceu já e a informação sobe a capacidade das baterias dos diferentes modelos:

iPhone 13 Mini - 9.34Wh

iPhone 13 - 12.41Wh

iPhone 13 Pro - 11.97Wh

iPhone 13 Pro Max - 16.75Wh

[Respondido por Pedro Simões]

Quando vou poder ter o Windows 11 no meu PC?

Bom dia Pplware, Tenho lido tudo o que escrevem sobre o Windows 11, tendo uma curiosidade grande sobre este sistema. A Microsoft parece ter feito um bom trabalho, mas só no dia a dia se saberá o que ali está. A minha dúvida, e que me levou a escrever-vos, é saber quando vou ter a possibilidade de instalar esta versão no meu PC. Sei que já está em testes, mas eu não queria arriscar instalar uma versão instável no meu PC que me faz falta. No dia 5 de outubro o que vai ser apresentado? Para quem fica nesse dia disponível? Penso que seja para os fabricantes, mas não sei assim quando os restantes utilizadores a vão receber. Podem esclarecer-me estes pontos? Obrigado e continuem o excelente trabalho que têm feito ao longo do anos. Alberto

Resposta:

Alberto,

A informação que existe mostra que será no dia 5 que a Microsoft apresenta e lança a primeira versão estável do Windows 11. Esta será aberta nesse dia aos utilizadores que podem fazer a atualização dos seus sistemas , ou seja, com o Windows 10.

Naturalmente que nesse dia vão existir limitações e poderá haver quem não tenha acesso imediato. Isso dependerá da Microsoft e dos limites que colocar. Provavelmente haverá também formas de contornar esses limites, mas sempre à responsabilidade de quem tomar esses passos.

Assim, faltam já poucos dias para conhecer o Windows 11 na sua forma final. Esta será uma versão com muitas melhorias, como se tem já visto.

[Respondido por Pedro Simões]

