Incrível: Roblox teve 48 milhões de jogadores ativos por dia em agosto

Apesar de já ter sido lançado em setembro de 2006, Roblox é uma plataforma cada vez mais popular. O serviço atrai desde miúdos a graúdos e são cada vez mais os indicadores de que a tendência de crescimento é para manter.

De acordo com as mais recentes informações, sabe-se então que o Roblox teve 48 milhões de jogadores ativos por dia durante o passado mês de agosto.

Quando o Roblox surgiu despertou rapidamente a atenção de alguns jogadores. No entanto aos poucos e poucos são cada vez mais os gamers que se encontram na plataforma para usufruiu de todos os divertimentos que a mesma oferece.

O serviço já conquistou alguns prémios, entre eles o de uma das empresas privadas com um crescimento mais rápido dos EUA, em 2016 e 2017.

A empresa publicou recentemente o seu novo relatório mensal de agosto, onde revela dados absolutamente surpreendentes que também batem novos recordes.

Segundo os detalhes, o jogo conseguiu conquistar uma receita mensal entre 167 milhões e 170 milhões de dólares. Estes resultados são também justificados pela pandemia que como manteve mais as pessoas por casa, impulsionou a utilização deste e de outros serviços.

Como consequência, as pessoas procuraram locais de convívio onde pudessem estar em contacto com os outros, e também onde se pudessem divertir. Desta forma, o Roblox foi uma das escolhas, o que fez com que o jogo conseguisse ter 48 milhões de jogadores ativos diariamente durante o mês de agosto. Assim, foi batida a marca de 41 milhões conseguida em maio.

Para além da pandemia, estes números justificam-se também com os esforços da empresa em atrair novos utilizadores. O Roblox tem usado o serviço para divulgar concertos, como o do rapper Lil Nas X, o que trouxe mais utilizadores. A plataforma repetiu a iniciativa nesta sexta-feira com a exibição online de um concerto da banda Twenty One Pilots.

