Poderá ser lançado um SSD de 500 GB para a Xbox Series X/S em breve

No que respeita ao armazenamento, a Seagate lançou a única solução disponível para as consolas Xbox Series X e Series S da Microsoft. No entanto estamos a falar de um cartão de memória de 1 TB com um valor a rondar os 250 euros.

Mas de acordo com as informações recentes, em breve poderá ser lançado um novo SSD da mesma marca com uma capacidade de 500 GB. Segundo os pormenores, parece que o equipamento já terá sido visto nalgumas lojas da Europa com valores entre os 155 e os 170 euros.

Os novos rumores indicam que poderá haver uma nova parceria entre a Seagate e a Microsoft até ao final deste ano. O objetivo deste novo trabalho em conjunto deverá estar relacionado com o desenvolvimento e lançamento de um novo modelo de cartão de expansão de memória externo.

Poderá ser lançado um SSD de 500 GB para a Xbox Series X/S

As informações revelam que as empresas pretendem lançar um SSD destinado às consolas Xbox Series X e Series S. O equipamento terá 500 GB de capacidade, ou seja, metade do cartão da Seagate que existe atualmente.

Mas há mais alguns dados que reforçam a possibilidade da existência e lançamento para breve deste SSD. Segundo o site xboxsquad, o equipamento já terá sido encontrado listado nalgumas lojas online da Europa. Numa dessas lojas, por exemplo, o SSD de 500 GB da Seagate está marcado com um preço de 154,99 euros.

Numa outra loja, o mesmo produto foi visto a um preço de 125,71 euros. No entanto este é um valor sem impostos, sendo que o preço final apontado é de 169,99 euros.

A falta de opções de armazenamento externo para a Xbox faz com que os jogadores não tenham outra alternativa que não o modelo da Seagate. No entanto, recentemente um modder criou um adaptador que permite usar qualquer SSD externo nas novas consoldas da Microsoft.

Para já nem a Microsoft nem a Seagate se pronunciaram sobre este possível lançamento.