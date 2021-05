Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Que smartphone escolher para a minha filha?

Bom dia. Sou vosso seguidor quase desde o início, e esta é a primeira vez que venho pedir ajuda, após muita pesquisa dentro do Pplware. Tenho uma filha com 10 anos, e quero lhe comprar um smartphone e aí reside o meu problema. Todos os smartphones novos são de grandes dimensões para a mão de uma criança, média de 6,4 polegadas, o que aumenta o risco de queda e consequentemente danos pro Smartphone. Sei que os iPhone tem medidas mais reduzidas mas os preços são pouco convidativos. Como tal queria pedir ajuda para encontrar o aparelho mais adequado, que fosse Android e com valores convidativos. Acredito que esta questão também seja do interesse de muitos dos vossos seguidores. Obrigado desde já Atentamente Rui Silva

Resposta:

Rui,

O problema, se é que se pode chamar assim, é que os smartphones não são produzidos a pensar nas crianças, daí a sua desadequação a esse tipo de utilizadores.

A verdade é que, atualmente, há uma escassez de modelos de dimensões mais reduzidas, que ainda assim seriam consideradas enormes há 3 ou 4 anos atrás.

Assim, e olhando a smartphones lançados nos últimos 12 meses, e com ecrã de tamanho até 5”, existem 3 modelos que valem a pena ser considerados, a rondar os 100€:

Doogee S35 Pro

Ulefone Armor X7 Pro (interessante olhando ao reforço na proteção)

Cubot KingKong Mini2

Tratam-se de smartphones com 3/4GB de RAM e 32GB de armazenamento interno, o que poderemos aceitar como suficiente para ser utilizado por uma criança.

Depois, olhando ao patamar de tamanhos seguinte, entre 5” e 5.5”, há mais opções que já incluem a Samsung e a Huawei, por um preço não muito diferente:

Oukitel WP5 Pro (proteção reforçada)

Doogee S40 Pro (proteção reforçada)

Huawei Y5p (apenas 2 GB RAM)

Samsung Galaxy A01 Core (apenas 2 GB RAM)

Finalmente, por um preço a rondar os 250€ mas com especificações bem mais competentes, há o Samsung Galaxy XCover 5 com um ecrã de 5.3”.

É verdade que com 8 sugestões, a escolha possa ter ficado complicada, mas olhando o que cada um pode oferecer, diria que um dos melhores candidatos seria o Ulefone Armor X7 Pro.

[Respondido por Hugo Cura]

O NAS da WD My Cloud Home é uma boa escolha?

Bom dia, Antes de mais, parabéns pela V/ página. A minha questão é que estou a pensar adquirir uma NAS da WD my cloud home de 6 ou 8 TB, e agradecia feedback, sobre o produto ou aconselhamento de um outro. Obrigado Domingos Fonte

Resposta:

Domingos,

Obrigado desde já pela preferência.

Do que sabemos acerca do WD My Cloud Home, trata-se de um produto que vai um pouco além do básico, com a qualidade WD.

Com o My Cloud Home, e tal como o nome indica, é possível ter uma cloud na rede local (ou com acesso externo se o router for configurado para tal) e permite estabelecer 2 níveis de acesso de forma muito simples:

inclui uma pasta Public, visível e acessível por qualquer dispositivo ligado à rede local

permite utilizar espaço privado, que pode ser montado (utilizando credenciais) como uma partição num qualquer computador; dessa forma permite, e de forma cifrada, ter guardados os seus dados privados, onde nenhum outro utilizador poderá aceder.

Além disso, cada utilizador convidado a utilizar o dispositivo, terá o seu espaço privado, não acessível por outros. Esse conteúdo pode também ser acedido a partir do browser ou de uma app móvel.

Considerando que não necessita de uma utilização avançada, apenas com restrições simples, o My Cloud Home é uma excelente opção e adequado à maioria dos utilizadores.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo fazer reset ao meu router fibergateway?

Olá boa tarde Preciso de uma informação técnica. Tenho router fibergateway gr241ag. ao aceder página gestão web browser do router e ir ver zona Wi-Fi nas características não aparece informação aparece uma barra rosa a dizer error mas não diz qual error. se tentar também em segurança pra configuração controle parental aparece de novo barra rosa com error. Como se pode resolver este erro de forma voltar a usar? Existe algum comando via Telnet pra saber qual erro e depois resolver? Se fizer reset ao router ele depois volta automaticamente às configurações que tinha? Ou como faço todas configuração pra ter net,tb,telefone etc ? Obrigado Daniel Existe algum e-mail de apoio técnico da meo ou altice pra ajudar resolver problemas router fibergateway? Daniel Câmara

Resposta:

Daniel,

Todas as mensagens de erro que está a receber indicam claramente que existe um problema com a configuração do seu router. A forma mais simples de o resolver é fazendo um reset ao equipamento, que deverá ser realizado com o pressionar por 30 segundos no interior do botão de Reset, que está na parte traseira, no topo.

Esse reset vai remover todas as configurações que tiver colocado, mantendo no entanto a configuração da MEO no que toca aos serviços que fornece. Deverá após esse passo reconfigurar a rede Wi-Fi e outros elementos que necessite, nomeadamente a firewall e outros serviços que tenha alterado.

Quanto ao suporte, poderá encontrar nesta página todos os que precisa, divididos por tipo de equipamentos, serviços ou problemas.

[Respondido por Pedro Simões]

Usar a norma portuguesa 405 nas referências bibliográficas do word?

Olá Pplaware, Sabem de alguma forma de usar a norma portuguesa 405 nas referências bibliográficas do word? Sem necessidade de instalar uma aplicação de terceiros? Muito obrigado, Tiago Jorge

Resposta:

Tiago,

De acordo com a informação que conseguimos apurar, e relembrando a elaboração de documentos académicos há uns anos, o Word não terá essa capacidade de forma nativa.

Assim, a gestão de referências de acordo com a NP 405, passará pela utilização do tão conhecido Mendeley, um software de gestão bibliográfica, que tem uma versão livre completa e apenas limitada em espaço de armazenamento.

Da forma como coloca a questão, indicando “sem necessidade de instalar uma aplicação de terceiros”, é muito provável que já conheça o Mendeley e queira evitar a sua utilização, mas a verdade é que não conhecemos uma alternativa melhor e nativa.

Em todo o caso, e também para deixar a resposta mais completa para que possa ter utilidade para outros visitantes, deixamos uma manual bastante detalhado para a citação e referenciação de acordo com a NP 405, proveniente da Universidade de Aveiro:

[Respondido por Hugo Cura]

Posso usar um Magalhães como um segundo monitor?

Boa tarde, tenho um tablet Magalhães muito antigo e ele tem porta HDMI é possível usá-lo como segundo monitor para o meu portátil? Se sim como? Diogo Pereira

Resposta:

Diogo,

Infelizmente o que quer fazer com o seu Magalhães não é possível. A porta HDMI que está presente é apenas para saída de sinal de vídeo e de áudio e não de entrada.

No caso dos computadores, e outras fontes, estes funcionam sempre como emissor e não como recetor. Esse papel fica dedicado às TVs e a outros equipamentos similares, como um projetor.

O que poderá explorar, e existem várias soluções na Internet, é fazer essa transmissão por software. Deixamos, a título de exemplo, o SpaceDesk, que tem essa capacidade e pode ser usado de forma muito simples.

Explore esta solução e vai ver que pode ter o Magalhães novamente a ser usado, agora como um monitor externo.

[Respondido por Pedro Simões]

Como pode um deficiente visual usar a app Android do Facebook?

Camilo Nogueira boa tarde, gostaria se me podessem esclarecer porque isto acontece. Sou deficiente visual e tenho um telemovel smart vision 2 e quando entro no meu Facebook chega ao feed de noticias e para e não responde. Porque será, so tenho esta aplicação instalada o resto e de origem do telemovel! Obrigado Camilo Nogueira

Resposta:

Camilo,

É de louvar a utilização que faz com o seu smartphone, dada a sua deficiência visual. O smartphone que usa é adaptado a sua condição e como tal deveria funcionar sem qualquer problema.

O que pensamos estar a acontecer é uma limitação da app do próprio Facebook, que não estará adaptada para as necessidades de usabilidade que deveria ter.

A solução que propomos acabará por resultar numa utilização mais simples e até num menor consumo de recursos no smartphone, evitando até de usar a app do Facebook.

Esta rede social tem uma página web dedicada aos dispositivos móveis e como tal poderá usá-la tal como faz com a app para o Android.

Basta usar o seu browser e aceder ao site m.facebook.com e autentique-se. Vai notar de imediato uma melhoria e até um comportamento diferente do feed, naturalmente que para melhor.

Caso funcione, recomendamos que passe a usar sempre as versões móveis das redes sociais em vez das apps. Vai notar de imediato uma melhoria no smartphone.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.