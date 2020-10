Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

A minha placa gráfica é suportada pelo Linux?

Bom dia Queria perguntar uma coisa, tenho um laptop de 2009, Toshiba satellite A300, com as seguintes configurações: Pentium dual Core T4200 2,0Ghz;

3GB RAM;

ATI Radeon HD 3470 Mobility; A minha dúvida é, eu queria mudar de win para Linux mas o problema é a gráfica, pelo visto não existe suporte nas versões mais recentes. O PC não vai ser usado para jogar (talvez um pouco daqueles jogos online feitos com Unity ou Ren Py), Office, Web (pesquisas e YouTube), e aprender a programar. Portanto será que o driver genérico é suficiente? Ou haverá alguma distribuição melhor (pensei no Mint)? Grato pela atenção João Santos

Resposta:

João,

Do que podemos ver, não existem muitos relatos de problemas com os drivers Linux para essa placa.

O Ubuntu tem suporte para a ATI Radeon HD 3470 Mobility, conforme é apresentado nesta página.

Também o Mint parece estar livre de problemas, parecendo ser um processo transparente a sua instalação com esse hardware.

Assim, parece que poderá avançar para a instalação do Mint ou do Ubuntu no seu portátil sem qualquer problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque não estou a receber notificações do YouTube?

Bom dia. Estou inscrito em canais do youtube brasileiros da área da eletrotecnia, onde recebia regularmente vídeos muito importantes para mim, há umas semanas deixei de os receber, recebo apenas as notificações, mas não entram na caixa do correio. Não sei o que fazer. já fiz diversas abordagens a algumas pessoas e nada consigo. Preciso da vossa ajuda. Muito obrigado O meu e-mail é do gmail Chaves Sousa

Resposta:

Chaves,

Existem 2 possibilidades para a causa do seu problema, devendo verificar cada uma delas de forma isolada.

A primeira, provavelmente a mais lógica, é que as mensagens do YouTube estejam a ser marcadas como Spam.

Verifique nessa pasta se as mensagens não estão a ser enviadas para esse local. Caso seja esse o problema, só tem de marcar as mensagens como não sendo spam e tudo voltar ao normal.

Outra possibilidade é que tenha desativado as notificações por email. Para verificar esse ponto, deverá aceder ao endereço www.youtube.com/account_notifications e verificar como está essa configuração.

Nas zonas Geral e Notificações por email deverá ter as opções que precisará de alterar. Também em diante as mensagens de novos vídeos vão ser apresentadas.

[Respondido por Pedro Simões]

Que SSD usar para atualizar o meu MacBook Air?

Boa tarde, Sigo atentamente o Pplware, tendo por diversas vezes usado as vossas dicas em projetos caseiros! Tenho um MacBook Air early 2015 com um SSD de 256Gb. Tenho necessidade de fazer um upgrade talvez para 1Tb. O processo é fácil perceber (similar ao de substituição de SSD), no entanto o SSD a adquirir já não é tão fácil de perceber. Em alguns sites que consultei falam do formato proprietário da Apple. Sendo necessário adquirir um adaptador e depois qualquer SSD NVMe PCIe3.0 M2 2280 teoricamente funcionará. No entanto e em resposta ao Ruben Carvalho no vosso Consultório, vi que disseram que bastava adquirir um SSD NVMe PCIe3.0 M2 2280. Ou seja basta adquirir o SSD e não necessito do adaptador? Gostava que me ajudassem respondendo ou permitindo que obtenha feedback do Ruben Carvalho. PS: Continuem com o excelente trabalho! Grato pela atenção, David Monteiro

Resposta:

David,

A informação que existe na Internet revela que terá de ter algum cuidado na compra do SSD que substituirá o atual em uso no seu MacBook Air.

Este poderá ser um SSD com interface NVMe PCIe3.0 M2, tal como indicado, mas não o poderá aplicar de forma direta.

Terá de ter presente um adaptador para que possa funcionar com a interface específica da Apple dos seus equipamentos.

Para realizar esta substituição, recomendamos que siga os passos explicados nesta página da iFixit. Todo o processo está explicado de forma clara, em vídeo, para que seja simples e alteração.

[Respondido por Pedro Simões]

Como integrar a minha domótica com o Apple Home?

Boa tarde Exmos. Srs., Estou a entrar em contacto convosco, porque preciso desesperadamente da vossa ajuda: Tenciono optar pela aquisição de um Apple homepod, ou vários mini pod, e começar no caminho da Smart Home. De momento temos dois Iphones e dois Macbooks. Contudo, já temos uma central de domótica instalada em casa que controla as luzes, os estores, o alarme de vigilância, da água e gás – Powemax PRO – instalada em 2011. O controlo da domótica é feito a partir da linha telefónica. Existe alguma forma de fazer interface entre a central, um vez que já tenho domótica, e o Apple home, sem ter que trocar as luzes e os interruptores dos estores ? Tiago Santos

Resposta:

Boa tarde Tiago.

Para fazer a ponte entre um sistema de domótica e os sistemas atuais de gestão de dispositivos Home, as soluções não são muitas. Além disso, as que eventualmente possam existir, são de difícil elaboração. Por exemplo, encontrar uma forma de usar um raspeberry com o software Homebridge… mas não vai ser simples.

Então, a sugestão que deixamos, para não ter de substituir os equipamentos que já tem em uso, é instalar pequenos dispositivos que possam tornar a domótica que tem em casa funcional. Por exemplo, os dispositivos da FIBARO ou SHELLY poderão ser uma excelente opção. Encontrará muito deste material em Portugal nas lojas MAUSER.PT.

Tudo será muito mais simples com apps para iOS e Android, assim como aplicações que são compatíveis com o HomeKit da Apple ou o Google Assistant.

[Respondido por Vitor Martins]

Como ligar o smartphone a um projetor para ver Netflix?

Boa tarde Pplware, Antes de mais, parabéns pelo vosso excelente trabalho. A minha dúvida é algo que já me anda a tirar do sério e parece que não encontro nada na net que me ajude. Recentemente comprei um pequeno projector, um Viewsonic M1 Mini com o principal objectivo de me ligar a ele com o meu telemóvel (Huawei P20 Pro) através de HDMI (cabo USB-C – HDMI). Tudo funciona impecável, excepto na app da Netflix. De inicio, os vídeos transmitiam perfeitamente mas sem legendas. Após alguma pesquisa na net descobri que tinha de activar uma opção nas opções de programador no telemóvel para Desactivar sobreposições HW (Utilizar sempre a GPU para a composição do ecrã). Ao fazer isto, resolve-me o problema das legendas, mas fico imediatamente sem imagem na Netflix. “ambiente de trabalho”. Caso execute a app Netflix nesse modo, acontece a mesma coisa.)Tenho som, legendas, mas um ecrã preto. Já li quem falasse na net que isso se resolve com um splitter HDMI, mas visto que o objectivo principal deste setup é a portabilidade (mini projector + telemovel) não me parece a solução ideal. Isto acontece não só com o mencionado projector mas com qualquer dispositivo que eu lá ligue por HDMI (TV, monitor, etc..) Acontece também quer escolha o modo PC ou o modo telemóvel, no telemóvel, quando ligo o cabo HDMI ( o telemóvel tem um modo PC, em que funciona como touchpad e transmite um Ja testei também com diferentes adaptadores USB-C para HDMI. Tenho um que é um adaptador USB-C e que depois tem HDMI, USB e USB-C fêmea e tenho também um cabo USB-C diretamente para HDMI macho. Acontece sempre a mesma coisa. Se me conseguirem ajudar agradecia imenso Obrigado, Filipe Gomes

Resposta:

Filipe,

Após algumas pesquisas, a conclusão é que não conseguirá resolver o problema com o smartphone que tem, pelo menos utilizando HDMI. Trata-se de uma limitação na forma como a Huawei trata a aceleração por hardware e, mesmo quando a desativação do hardware overlay resolve o problema, tal não acontece no smartphone Huawei. Há relatos de utilizadores com a mesma limitação para outros modelos Huawei.

Lembrei-me de experimentar utilizando diretamente um browser para reproduzir, mas os browser no Android ainda não suportam Widevine decryption, pelo que isso não é uma solução.

Mantendo o smartphone e o mini-projetor que tem, e considerando as soluções económicas, só vejo uma: adquirir um Chromecast.

Por apenas 39€, e desde que haja disponível um ponto de acesso Wi-Fi (que pode ser o próprio smartphone) conseguirá dar ordem de reprodução de qualquer conteúdo Netflix, sem passar por esse tipo de problemas. Tem ainda a vantagem de não necessitar de cabos.

Há uma outra solução, que é a projeção sem fios do ecrã, mas além do projetor ter de suportar esta funcionalidade, a qualidade e fluidez ficam bastante comprometidas.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque tenho a Internet lenta no meu browser?

Bom dia, Tenho fibra 500mbps com o router fibergateway e desde à uns dias que no browser tenho velocidades de download de 400KBs, contudo em torrents tenho 20/30MBs. Pensei que fosse do browser, mas testei noutros browsers e acontece a mesma coisa, tanto por wifi como por cabo. No speedtest, tenho 500mbps na mesma. Esta velocidade baixa de download apenas acontece nos browsers. Alguém me consegue ajudar? Cumprimentos Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

Primeiro que tudo, fiquei um pouco confuso acerca do dispositivo, ou dos dispositivos que está a utilizar nesses testes. Refere que testou por Wi-Fi e por cabo, portanto, deve tratar-se de um PC… mas num PC, o speedtest é geralmente utilizado no browser, embora também existe uma app dedicada para Windows.

Independentemente disso, a velocidade de download está sempre condicionada pela disponibilidade do servidor. Tem a certeza que esses downloads não estão limitados do lado do servidor?

Experimente, por exemplo, fazer download de um ISO do Xubuntu:

Não é expectável que a ligação à rede de um browser esteja limitada. Terá alguma aplicação de segurança/firewall? Se sim, poderá estar a analisar todo o tráfego e a limitar a velocidade, embora seja altamente improvável que prejudique a velocidade da ligação a esse nível. Em todo o caso, experimente desligar.

Há ainda outro pormenor que pode testar, que tem a ver com uma configuração do Windows. Siga os seguintes passos:

prima as teclas Windows + X e selecione PowerShell

corra o seguinte comando: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

verifique se o problema persiste; se sim, corra o seguinte comando: netsh int tcp set global autotuninglevel=normal

Se a origem do problema estiver na configuração do Network Shell (netsh), então deverá ficar com o problema resolvido.

[Respondido por Hugo Cura]

