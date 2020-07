Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como remover as atualizações do Windows 10?

Cumprimentos amigos Escrevo-vos com um velhinho PC (quase como eu,que tenho 76 anos),com o Wind XP,que com muito carinho e paciencia ainda me vai servindo.(palmas) Digo isso porque,num outro portatil com o Win 10,a Microsoft resolveu,sem minha escolha aldrabar tudo instalando a versão 2004.Operação demoradissima (mais de 7 horas) e que eu odeio,pois retirou a maioria dos comandos com os quais já me ia entendendo e não sei como agir.Por exemplo com fotos aparece o ecrã todo ocupado,sem aquela lista á esquerda pela qual me regulava. Será possivel fazer a regressão para a versão anterior(se não me engano com o nome “home”) e como.Pensei em repor o PC mas temo que vá para o Win 7,que era o que vinha de inicio. Se puderem ajudar com qualquer tutorial, que bom seria. Muitas coisas mais diria, mas seria maçudo e confuso. Abraço para vocês todos, de antonio martins

Resposta:

António,

A Microsoft tem disponível uma função para reverter o Windows 10 para as versões anteriores deste sistema operativo.

Desta forma garante que os utilizadores podem ter de volta o que tinham se não ficarem satisfeitos com a novidade que instalaram.

Esta tem uma disponibilidade de 1 mês e pode ser encontrada nas Definições do Windows.

Por outro lado, há também a possibilidade de remover as atualizações instaladas, algo que se faz no mesmo sítio, segundo as instruções que apresentamos abaixo:

Quanto à reposição que fala, ela vai trazer-lhe de volta o Windows 10 como se tivesse acabado de ser instalado.

Numa novidade recente esta até pode ser feita pela Internet, obtendo a mais recente versão disponível. No artigo abaixo explicamos como o fazer:

Assim, e no seu caso, é uma ideia a ter em conta esta reposição. Deve escolher manter os seus ficheiros e aplicações, para assim ter o Windows 10 reinstalado, sem perder tudo o que é seu.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar um cartão de qualquer operador para alimentar um router 4G?

Boa Noite, tenho uma dúvida há vários meses, é uma pergunta pertinente, mas não encontro uma resposta…é possível utilizar um cartão SIM da Vodafone com o tarifário Yorn X num Router 4G LTE e configurar uma rede wireless num equipamento como por exemplo o D-Link DWR‑953? Por uma questão de curiosidade gostava de saber se é possível. Não há nenhuma vantagem nessa configuração, o tarifário em questão não tem tráfego ilimitado. Caso possam fazer esse teste, em qualquer equipamento 4G, agradeço. Para usufruir da velocidade máxima contratada, tenho um switch gigabit de 8 portas, ligado ao router do ISP, e ligo os dispositivos ao switch por cabo de rede CAT 6 FTP, para os dispositivos móveis, desativei o wireless do ISP e utilizo três routers da Asus, Dual-band, Para a gestão de largura de banda, o Switch suporta a função Qos individualmente por cada porta RJ45. Dentro de casa, a velocidade 4G é muito fraca, tenho cerca de 20/20 Mbps com o Smartphone (Honor 8X), fora de casa, o máximo que consegui, foram 127 Mbps de Download e 22 Mbps de Upload. (App Speedtest). Com os meus melhores Cumprimentos Agostinho Almeida

Resposta:

Agostinho,

Primeiro que tudo, o router D-Link DWR‑953 tem a capacidade de se ligar a redes 4G LTE (até 150 Mbps), até porque tem um slot para cartão SIM. No entanto, suponho que o que pretende é fazer chegar internet ao D-Link DWR‑953 a partir de outro router LTE.

A resposta é claramente afirmativa, pois o D-Link DWR‑953 tem uma porta WAN (gigabit), com a capacidade de receber internet por essa via, para depois a poder propagar na rede Wi-Fi.

Finalmente, resta garantir que o router 4G LTE tem uma porta ethernet para que possa ligar à porta WAN do D-Link, isto porque o D-Link, de acordo com a especificação, não permite ligar-se a outras redes Wi-Fi para propagar essa Internet, como uma espécie de repetidor “roteado”.

[Respondido por Hugo Cura]

Escolho o Xiaomi Redmi Note 8 Pro ou o Redmi Note 9 Pro?

Bom dia Estou indeciso entre comprar o Xiaomi Redmi Note 8 Pro ( com 6GB-128GB) e o Redmi Note 9 Pro ( com 6GB-128GB). Qual é a V. opinião? Dentro desses preços, há alguma opção interessante? Desde já agradecido António Carvalho

Resposta:

António,

Uma opinião no que diz respeito a smartphones é sempre muito subjetiva, simplesmente porque a questão do aspeto e design tem uma relevância considerável… e gostos não se discutem 🙂

Portanto, a começar pelo design, o 8 Pro tem a câmara frontal é forma de gota, e o 9 Pro tem forma de “punch hole”. A traseira também é significativamente diferente, no posicionamento das câmaras, e o sensor de impressão digital está colocado na traseira para o 8 Pro, e na lateral para o 9 Pro. A imagem abaixo mostra o que salta mais à vista:

Olhando depois a especificações, o 8 Pro tem um SoC MediaTek Helio G90T, contra o Snapdragon 720G do 9 Pro. O desempenho do MediaTek é ligeiramente superior, mas é uma diferença irrelevante para que condicione a escolha. No que diz respeito a atualizações, normalmente, os smartphones com SoC Snapdragon têm suporte ligeiramente melhor por parte do fabricante… já se olharmos a suporte da comunidade, então o Snapdragon, que tem uma política totalmente diferente em termos de código fonte, sai com grande vantagem.

De resto, nas câmaras, na traseira apenas difere a câmara macro (2MP para o 8 Pro, 5MP para o 9 Pro), e a frontal que tem 20MP para o 8 Pro, 16MP para o 9 Pro, mas esta última com suporte para slow motion 120fps.

Em termos de bateria, o 9 Pro sai com 5020 mAh (superior em 520 mAh), e tem um carregamento rápido de 30W, face ao de 18W do 8 Pro. O cartão microSD no 9 Pro é dedicado, no 8 Pro é partilhado com um SIM.

Foram lançados com 6 meses de diferença e continuam a ser muito semelhantes, não há um aspeto que se destaque verdadeiramente entre eles, pelo que a preferência no design entre um e outro é que poderá levar à escolha. A diferença de cerca de 50€ entre eles, será justificada não só por o 9 Pro ser mais recente, mas também por ter um SoC Qualcomm.

Quanto a outra sugestão, só irá complicar ainda mais a indecisão… mas cá vai: Realme 6. É praticamente igual ao 8 Pro em especificações, sendo que tem vantagem na taxa de atualização do ecrã, que é de 90Hz. A meu ver, é uma vantagem bastante interessante.

[Respondido por Hugo Cura]

Como adicionar dinheiro diretamente ao PayPal?

Bom dia, Há um tempo, andava a ver formas de finalmente, ceder a plataforma Paypal e criar uma conta para efectuar pagamentos em total segurança. Mas deixava-me muito reticente em relação a poder “injectar” os mesmos fundos para fazer as compras. A ideia de associar o cartão de débito a plataforma deixa me desconfortável. No entanto citando o vosso artigo de 2018 “Vamos as compras? Criação de uma conta paypal” está o seguinte: «… O PayPal em breve terá a capacidade de adicionar dinheiro diretamente através do Multibanco. Atualmente este serviço ainda não está disponível….» Esta forma de carregar o paypal ja me agradaria mais. Queria saber se ja se encontra em funcionamento. Obrigado desde já! —

Cumprimentos Frederico Macias

Resposta:

Frederico,

Sim, essa forma de colocar dinheiro na conta Paypal já se encontra disponível há algum tempo, e até já evoluiu. Anteriormente consistia numa simples transferência bancária, com uma indicação específica na descrição da transferência, para que o dinheiro fosse efetivamente ter à conta Paypal pretendida. No entanto, esse método gerou alguns problemas e neste momento pode ser utilizado um pagamento de serviços, com uma entidade e uma referência.

Assim, quando já tiver a conta Paypal criada, deve aceder ao link abaixo para que seja gerada uma referência para carregamento:

Não tem nada que saber, é verdadeiramente simples.

No entanto, reforço que o Paypal não é um “bicho de 7 cabeças”, e para quem tem menos experiência na sua utilização, e para facilitar todo o processo (adicionando uma camada extra de segurança), recomendo a utilização de um cartão de crédito virtual MBNet, que pode ser criado a partir da app MBWay. Mas se ainda não usar MBWay, para começar pode mesmo recorrer ao pagamento de serviços, que é mais simples.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo manter o Band steering ligado no meu router da Meo?

Boas, venho por este meio pedir uma opinião se possivel! Tenho um router meo fiber gateway GR241AG, e gostava de saber de devo activar o Band steering ou se deixo desligado? desde já obrigado pela atenção. Rafael Nunes

Resposta:

Rafael,

Essa é uma questão que muitas vezes é esquecida e que pode otimizar a utilização das redes Wi-Fi que temos em casa.

O Band Steering é uma técnica utilizada em redes Wi-Fi dual-band que procura lebar os dispositivos a ligarem-se na banda dos 5 GHz, para assim estes terem o máximo desempenho.

Esta descrição vai ajudá-lo a tomar a decisão de manter ou não o decidir Band Steering ativo na sua rede de casa.

Em primeiro lugar deverá verificar se a maioria dos seus equipamentos tem já suporte para os 5GHz. Caso seja um sim, pondere ter esta opção ativa.

Por outro lado, deverá também verificar a cobertura do router no espaço onde está instalado e descobrir se existem zonas com pouca cobertura.

Este ponto é necessário pois as redes 5GHz tendem a perder desempenho com a distância. Assim, se não tiver uma boa cobertura, será levado a ligar-se a uma banda onde ter um desempenho menos positivo.

Pese estes pontos e decida se quer ter ou não o Band Steering ligado. Poderá também fazer testes e descobrir qual a a configuração que lhe dá melhor qualidade no Wi-Fi.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando é que vou receber o dark mode no Facebook?

Boa tarde. Nao me sabem dizer quando sai o dark mode no facebook? Obrigado Jose Moreira

Resposta:

José,

O Facebook apresentou há pouco tempo esta novidade e estará lentamente a disponibilizar a nova função aos utilizadores.

Este processo garante que sejam detetados e resolvidos problemas que possam surgir com o que vão lançando.

Respondendo à sua pergunta, de forma direta, não existe uma data precisa e concreta para a chegada do dark mode ao Facebook.

Deverá verificar periodicamente se tem já a novidade disponível e ativar assim que esta esteja à sua disposição.

[Respondido por Pedro Simões]

