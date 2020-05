Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como substituir o Google Drive?

Olá! Sou subscritor da Google Drive e tenho de momento 2TB de alojamento. Gostaria de deixar esta opção para investir numa solução privada, hospedada em casa e com hardware montado por mim. A principal razão que me leva a pensar nisto é sobretudo a privacidade.. Venho pedir a vossa opinião sobre qual as melhores opções que posso escolher, desde o hardware a adquirir ao software controlador que deva utilizar. Por ventura até pode a Ppplware ter um tutorial sobre o assunto. Obrigado desde já! Filipe Serra

Resposta:

Filipe,

A solução que procura é um NAS, que irá ligar na sua rede de casa e onde os equipamentos que ai tem vão ligar.

Quanto a uma proposta concreta, será difícil, pois tem muitas presentes no mercado, com vários pormenores e diferenças.

Existem NAS que são apenas repositórios de espaço de disco e outros que vão mais longe e têm presentes sistemas multimédia. Há ainda outros que têm suporte para virtualização ou alojamento de software.

Um elemento que deve ter presente é a escolha dos discos que vai usar. Estes são comprados (normalmente) à parte e devem se preparados para serem usados num NAS. Isto significa que são HDD com maior resistência e preparados para estas plataformas e para as suas exigências.

Este NAS terá, pelo menos 1, interface de rede cablada, mas pode querer uma adicional ou até uma interface WiFi.

O que recomendamos é que defina um preço e que depois faça uma pesquisa para os equipamentos que pode comprar. Com esses dados, escolha depois com o que mais lhe interessar e for importante.

[Respondido por Pedro Simões]

Se instalar a Play Store num Huawei as apps atualizam-se?

Bom dia Antes de mais permitam-me felicitar a pplware pela forma profissional, isenta, completa e esclaredora com que aborda os temas. Para mim, é sem dúvida uma empresa de referência que gosto de seguir, dado que sou um apaixonado por tudo quanto seja tecnologia. Gostava de vos colocar uma questão relativamente a um artigo vosso que li recentemete. Está relacionado com a instalação da Play Store no P40 Pro. O processo de instalação parece-me fácil, mas há uma questão que gostava de esclarecer: as apps instaladas ficam a receber atualizações automaticamente, ou terá de ser o utilizador a forçar periodicamente esse processo? Há várias opiniões, até mesmo nos comentários das vossas publicações, mas quem os faz parecem-me curiosos e até alguns profetas da desgraça, que pouco contribuem para o esclarecimento fidedigno da questão. Podem p.f. esclarecer a minha questão Obrigado Nuno Oliveira

Resposta:

Olá Nuno,

No Android quem trata da parte de instalação de apps é, no caso da versão usada pela Google, a App Store.

Noutras versões, com a que a Huawei usa, essa tarefa está a cargo da App Gallery, que tem a responsabilidade de gerir esses processos.

Ora, ao instalar a Play Store no seu P40 Pro, esse tratará de gerir as apps que são por ali instaladas. O mesmo acontece nas app que forem instaladas na App Gallery.

Assim, cada uma destas lojas fica responsável de atualizar e instalar novas versões das apps que gere, não precisando o utilizador de se preocupar com esse ponto.

Chamo à atenção, no entanto, que apps instaladas de forma manual e fora de qualquer uma dessas lojas ficam sem atualizações ou validações de segurança. Este é um processo a evitar sempre que possível.

[Respondido por Pedro Simões]

Como enviar SMS automaticamente aos clientes?

Boa tarde Não sei se estou a enviar o email para o sitio certo, se estiver errado peço desculpas. Trabalho no ramo da saúde sinto necessidade de uma agenda que envie SMS (lembrete) automático, para pacientes. Ex. Zé Manel 123456 consulta 1/1/1234 – 10h. Ou seja enviar exactamente o que está na agenda. É uma aplicação que procuro a muito, é útil para médicos, osteopata, cabeleireiro, massagista, unhas gel, etc… Ando a procura e não encontro nada mas quando encontrar, tenho n pacientes nos mais variados ramos, que vão agradecer uma aplicação assim Agradeço que me confirme a recepção deste email Helena e Hugo Grilo

Resposta:

Helena e Hugo,

Antes de mais, fica no ar a dúvida da plataforma móvel para a qual procura uma aplicação desse tipo.

De facto, é uma funcionalidade interessante, que geralmente é suportada por plataformas profissionais, mas que na verdade um simples smartphone poderá tratar desse assunto.

Deixo duas (quase) soluções, uma para cada sistema operativo:

Na verdade, essas aplicações necessitam que o agendamento seja manualmente, não sendo capaz de ir automaticamente buscar ao calendário e desencadear o envio.

No entanto, a aplicação IFTTT, poderá ser provavelmente a solução a adotar:

Utilizando o recurso de acesso ao calendário Google, identificando os elementos certos, será possível fazer exatamente o que pretende. Existe até disponível, uma “receita” que o faz com 15 minutos de antecedência, mas que naturalmente será possível de configurar:

É importante perceber o conceito da aplicação, que depois, tudo pode ser automatizado.

[Respondido por Hugo Cura]

Como conseguir ganhar espaço no disco de um MacBook?

Cara Equipa Pplware, Tenho um MacBook Pro 13” 2017 com 2 portas USB-C Thunderbolt 3 e com um disco rígido SSD de 128GB. Gostava de poder limpar algum espaço no disco, uma vez que é relativamente pequeno e, quando vejo a utilização de armazenamento por categoria de ficheiros no menu “About this Mac”, vejo que há uma categoria denominada “Other” que ocupa cerca de 40GB de espaço no disco. Já fiz alguma pesquisa e, ao que parece, essa categoria engloba alguns ficheiros dispersos do sistema, tais como ficheiros temporários, etc., no entanto não me consigo livrar dela, mesmo já utilizando software regularmente para limpar caches (uso o CCleaner). Têm alguma ideia de como eu me poderia livrar de vez desta categoria de armazenamento ou, pelo menos, reduzi-la significativamente? Grato desde já pela atenção, Luciano Varandas Gomes

Resposta:

Luciano,

Essa categoria Others é onde o macOS arruma todos os ficheiros que não se encaixam nas categorias restantes.

Assim, podemos encontrar aí os ficheiros PDF, os ficheiros temporários e do sistema, caches e ficheiros comprimidos.

Assim, pode não ser simples limpar esta categoria, por não ser simples identificar estes ficheiros.

No entanto, pode procurar por alguns tipos de ficheiros conhecidos, como os PDF, os ZIP ou DMG.

Há ainda a possibilidade de limpar as caches, indo à pasta ~/Biblioteca/Application Support/ e eliminando o seu conteúdo.

Pode também eliminar o conteúdo das pastas ~/Biblioteca/Caches, /Biblioteca/Caches e ~/Biblioteca/Logs.

Estes passos devem ser suficientes para conseguir ganhar algum espaço e assim ter uma máquina mais capaz de ser usada.

[Respondido por Pedro Simões]

Problemas em instalar a Play Store, podem ajudar-me?

Boa tarde Tentei instalar as apps e serviços da Google, após varias tentativas consegui mas continuam a surgir erros “Google Play services requires an action” como faço para eliminar estes erros em voltar ao inicio? Obrigado Usei este link: https://pplware.sapo.pt/smartphones-tablets/android/tem-um-huawei-mate-30-ou-p40-ha-uma-nova-forma-de-instalar-apps-e-servicos-da-google/

Resposta:

Luis,

Do que sabemos, esse processo está ainda disponível e a funcionar. Mesmo não sendo difícil, dá algum trabalho ao utilizador por ter de ser dividido em várias partes e com algumas condições.

Por vezes, e fruto do que realizamos, o processo pode apresentar erros ou não seguir o caminho que queremos.

Parece ser esse o seu caso, com um dos erros que sã oesperados a não desaparecer, também com seria esperado.

O que recomendamos é que reverta o processo e que recomece tudo novamente, repetindo todos os passos que estão descritos.

Este não é o desejado, mas é o mais lógico e o que faz mais sentido. Garanta que todos os passos são realizados pela ordem certa e, sen necessário e possível, repita até ter as correta do Android e do Huawei P40 Pro no momento certo.

[Respondido por Pedro Simões]

Como adaptar um tablet para ser usado por uma criança?

Boa tarde. Nestes tempos de #ficamosemcasa, quando se tem crianças é complicado mantê-las entretidas de uma forma saudavél. As novas tecnologias e a TV por cabo ajudam (já não posso ver mais Xana Toc Toc à minha frente…), mas por vezes têm efeitos adversos e, neste momento, tenho dois pequenos em casa, ainda sem idade para frequentar a escola primária, que passam a vida a pegar no meu tablet ou smartphone e parece que já não conseguem passar tempo sem um ecrã na mão. É certo que se podia tirar os equipamentos do seu alcance, mas nem sempre é fácil, pelo que um plano B seria de considerar. Esse plano B passa por bloquear aplicações no tablet ou smartphone (principalmente o YouTube Kids). Existe alguma aplicação gratuita que permita bloquear o uso de aplicações? A minha prioridade seria para Android, mas uma dica para IOS também seria necessária. Sei que o YouTube Kids permite definir um temporizador, em que a partir do tempo definido, ele fica (aparentemente) bloqueado, mas não é isso o que pretendo. Preciso de algo que bloqueie mesmo as aplicações (com desbloqueio apenas possível por um adulto), seja o YT Kids, ou outros, como alguns jogos, por exemplo. A ESET (ou Kaspersky) têm essa opção, mas apenas na versão paga. Existe algo gratuito para esse efeito? Utilizo Android 8 e 9 e, mais raramente, IOS 7. Obrigado. Continuem o bom trabalho! K Magalhães

Resposta:

K Magalhães,

De facto, é importante “ter mãos” sobre o que os mais pequenos podem fazer com a tecnologia.

Dependendo do fabricante, os seus smartphones Android já podem ter o que precisa, e o iPhone é certo que suporta a gestão de apps permitidas. Nas definições, procure por “parental”.

Depois, a própria Google tem uma aplicação interessante para essa finalidade, chamada Google Family Link:

Em termos de funcionalidades, vais mais além que o simples impedimento de utilização de apps.

Além disso, também temos abordado esse assunto já algumas vezes, e para Android já deixámos sugestões:

Nesse artigo, destaco o Kids Place, que na versão gratuita já consegue “tratar do assunto”.

São muitos os recursos à disposição, é apenas necessário conhecê-los e optar por um.

[Respondido por Hugo Cura]

Como comprar o Blackview BV9900 Pro sem problemas?

Bom dia. Tenho seguido com alguma curiosidade e atenção as vossas publicações sobre o equipamento Blackview BV9900 Pro, ao ponto de me ajudar a decidir a sua aquisição. As minhas dúvidas são se é seguro comprar através do aliexpress e quais as despesas associadas além do preço de compra como IVA, taxas, etc., uma vez que nunca comprei através deste site. Também porque a compra é feita através da China o que me causa sempre muitas dúvidas. Não será possível adquiri-lo através da Europa já que ainda não está disponível em Portugal? Obrigado. Aníbal Pires

Resposta:

Aníbal,

O Aliexpress é uma loja online que pertence ao maior grupo de comércio online na China, o Alibaba. Isto, claro, dá bastante confiança na utilização desse serviço. A par com isso, e como experiência pessoal, sem dúvidas que é um serviço bastante seguro.

No entanto, e considerando um envio feito da China, é muito provável que seja retido na alfândega para que seja devidamente taxado. O processo de desalfandegamento é simples, mas o valor a pagar (considerando que não use transportadora) é de 12€ + 23% sobre o valor pago.

Quanto à possibilidade de aquisição na Europa, por ser um modelo muito recente, será difícil encontrá-lo disponível nos próximos dias. No entanto, deixo já aqui a referência dos locais onde pode ser encontrado.

Um deles é na loja online oficial da Blackview em Espanha:

Os produtos assinalados com a marca “Blackview España” estão disponíveis para o envio a partir de Espanha, em 24 a 48 horas. No caso do BV9900, ainda não está disponível.

Outro local, é no distribuidor oficial da Blackview em Portugal, na Tek4Life:

Neste momento, o modelo mais recente disponível também é o Blackview BV9800 Pro.

Se tiver preferência pela aquisição nesses locais mais próximos, resta estar atento e esperar que fique disponível.

[Respondido por Pedro Simões]

