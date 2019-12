Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como fazer remote desktop no meu Surface RT?

Olá, Tenho um surface RT e estou a tentar fazer em casa um “remote desktop” onde no fundo quero usar o tablet como meio para trabalhar diretamente no meu portátil. Tentei usar o team viewer e outros do género mas nao consigo, não tentei aplicações pagas. Existe alguma forma de fazer o que pretendo? Por vezes parace que o facto de não ter Windows profissional interfere… Conseguem-me ajudar? Obrigado e continuem com o excelente trabalho. Abraço Ivo Ferreira

Resposta:

Ivo,

O Surface RT não corre uma versão “normal” do Windows. Esta está criada para correr em dispositivos ARM, algo que entretanto a Microsoft descontinuou.

A solução para resolver o seu problema passa mesmo por usar o que a loja de aplicações da Microsoft oferece.

Uma das alternativas mais capazes é mesmo o Remote Desktop, que encontra nessa mesma loja de aplicações para o Windows.

Este é o cliente nativo do Windows e aquele que provavelmente vai conseguir dar o que pretende.

[Respondido por Pedro Simões]

Como alterar o ecrã inicial do Xiaomi Mi A3?

Boa tarde, Comprei um Xiaomi mi a3 e entre outras coisas que eu arranjei a fim de colocar o telemóvel como quero e gosto, vejo que no ecrã na parte superior aparece a previsão do tempo e na parte inferior aparece uma barra de pesquisa do google. Gostaria de saber se estas funcionalidades dão para retirar do ecrã principal. João Santos

Resposta:

João,

Esses elementos que vê no ecrã do Xiaomi Mi A3 são os widgets das apps Android. Muitas disponibilizam esses elementos como informação adicional ou de acesso rápido.

Os que surgem agora são a visão da Google do ecrã perfeito ou essencial para o utilizador. No entanto, podem ser removidos ou adicionados a qualquer momento.

Para os remover deve apenas carregar durante alguns segundos até surgir a possibilidade de os remover.

Só precisa mesmo de os enviar para o caixote do lixo, que vai surgir, para que sejam eliminados.

Mais tarde, se quiser colocar esses ou outros, só precisa de carregar novamente numa área do ecrã que não tenha qualquer elemento e escolher o widget que quer adicionar. Será mostrada uma lista dos disponíveis.

Esta é a forma mais simples de personalização do Android, neste caso com o launcher da Google.

[Respondido por Pedro Simões]

O Huawei P Smart 2019 é uma boa escolha?

Boa tarde pessoal. Sigo o vosso site a alguns anos e aprecio muito todos os temas que costumam abordar. Indo diretamente ao assunto, estou interessado em comprar o tlm huawei psmart 2019 com pontos que tenho na operadora. Deverá ficar por volta dos 120€. O que acham deste modelo em termos de câmara, bateria e processamento? Sou um utilizador mediano, portanto jogos são sempre aqueles mais banais, e uso as redes sociais, Netflix, YouTube etc. Não me interessa gastar acima desse valor dos 120/130€. Como não encontrei aqui a vossa análise decidi perguntar a vossa sincera opinião. Cumpts Bruno Lopes

Resposta:

Bruno,

Na verdade, apenas analisámos o P Smart de 2018, não o de 2019. No entanto, sem dúvida que é um smartphone muito interessante nessa gama de preços.

Um alternativa também a considerar, e caso prefira um smartphone com tamanho um pouco abaixo (5,8” contra 6,21” do P Smart), o Samsung Galaxy A20e tem características semelhantes, melhor nalgumas coisas, pior noutras, mas que pode fazer a diferença na questão de preferência pelo tamanho (mesmo considerando que tem resolução inferior). É também cerca de 20g mais leve.

Depois, em ambos os modelos, há algo que podemos ver como um contra-senso. Quando o P Smart tem ainda a velha interface microUSB mas já traz Wi-Fi ac, o Galaxy A20e tem já USB Tipo-C mas não tem Wi-Fi ac. Nenhum deles é determinante, só depende da preferência quanto ao que dá mais importância.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo ter suporte na Microsoft em Portugal?

Boa tarde, Estou com um problema na minha contra Microsoft e que ao mesmo tempo, para mim, é insólito: em 1º lugar peço ajuda á Microsoft Portugal e vou parar ao Brasil que sinceramente tenho muita dificuldade em entender. Em segundo lugar, o problema propriamente dito é que não consigo mudar a língua do Português do Brasil para o Português de Portugal e é só. Fico muito agradecido por uma opinião ou esclarecimento vosso. Os meus melhores cumprimentos, Júlio Sampaio

Resposta:

Júlio,

De facto, a assistência da Microsoft Portugal pode não estar a ser diferenciada por região, mas sim por idioma. Por essa razão, terá sido encaminhado para a assistência do Brasil, em português do Brasil.

Quanto à questão, a alteração do idioma para Português de Portugal é simples. Depois de fazer login na sua conta Microsoft, basta ir à página de perfil:

Nesse local, verá um resumo do seu perfil, como email associado, data de nascimento, país e idioma de apresentação. Este último, no seu caso, deverá estar “português (Brasil)”. Para alterar, basta então clicar em “Alterar idioma de apresentação” e escolher “português (Portugal)”.

Daí em diante, verá todos os conteúdos em Português de Portugal, com a boa qualidade a que a Microsoft já nos habituou.

[Respondido por Hugo Cura]

Como coloco um Xiaomi Huami Amazfit Bip em Português?

Boa tarde, Adquiri, para o meu filho, um Xiaomi Huami Amazfit Bip através de um conhecido operador económico Espanhol e previamente à aquisição, solicitei informação sobre se o equipamento suportaria a mudança para Português. Fui informado, por escrito, que sim, que essa mudança seria possível, mas, já dei inúmeras voltas e não consigo efetuar essa mudança. Já submeti novo pedido de informação a esse operador económico, mas, questiono se conhecem qual é o método para atualizar o idioma deste equipamento. Cumprimentos, continuação de bom trabalho e Boas Festas. Nuno Gomes

Resposta:

Nuno,

Do que sabemos, a Xiaomi Huami Amazfit Bip não tem suporte nativo para o nosso idioma (PT-pt). Tem sim uma versão que a coloca em PT-br). Esse dispositivo foi criado para o mercado chinês e como tal não tem a sua versão global.

Se ainda assim essa versão for suficiente, poderá aplicar essa mudança diretamente na app Mi Fit.

O único senão é que terá de ter o smartphone também nesse mesmo idioma (PT-br). Deve lançar a app e procurar atualizações para a Xiaomi Huami Amazfit Bip.

Depois, deve mudar o idioma do smartphone para PT-br e o relógio deverá mudar para o idioma escolhido.

[Respondido por Pedro Simões]

O que acham do aspirador Alfawise V8S Pro?

Bom dia Pessoal. Precisava da vossa ajuda. Estou a pensar comprar um aspirador inteligente Alfawise V8S Pro. Ele faz mapeamento de mais que um andar e guarda em memória? Ou ouvi essa característica noutro modelo? Joaquim Oliveira

Resposta:

Joaquim,

Ainda não tivemos oportunidade de analisar o Alfawise V8S mas, pela informação que é dada e pelos testes que já vimos, apenas suporta o mapeamento de um piso.

Sim, provavelmente terá visto isso numa das nossas análises a aspiradores inteligentes, como é o caso do BlitzWolf BW-VC1:

Esse sim, além de ser dos mais baratos com mapeamento laser, tem a capacidade de ter mais que um piso mapeado, o que pode ser realmente útil para alguns utilizadores.

[Respondido por Hugo Cura]

Consigo levar as mensagens do WhatsApp para um novo smartphone?

Olá, muito boa noite. Queria fazer vos uma questão. Se pudessem ajudar, agradecia bastante. É importante para mim. As mensagens de WhatsApp que tenho no telemóvel ficam associadas ao meu cartão SIM? Eu vou trocar de telefone, vou por o cartão noutro telemóvel. Vou instalar a aplicação do WhatsApp e queria saber se as mensagens estão lá na mesma ou se apagam de dispositivo para outro? Cumprimentos, Cláudio

Resposta:

Cláudio,

A conta WhatsApp está associada ao número de telefone, portanto, ao cartão SIM, mas as mensagens apenas estão alojadas no seu smartphone.

Ou seja, ao iniciar o WhatsApp noutro smartphone (que não tem necessariamente que ter o cartão SIM, pois apenas precisa validar o código), não terá as suas mensagens… a menos que faça sincronização com o Google Drive ou utilize um software para backup das mensagens.

Se quiser utilizar o Google Drive, no smartphone antigo deve ir a Definições > Conversas > Cópia de segurança e escolher a conta do Google. Depois, basta premir no botão verde “Efetuar cópia de segurança”. Quando iniciar sessão no novo smartphone, passará pela opção de restaurar uma cópia de segurança anterior, e é aí que as mensagens poderão ser restauradas.

Por outro lado, poderá fazer essa migração utilizando uma ferramenta como o dr.fone, que pode ver neste nosso artigo:

[Respondido por Hugo Cura]

