Google tem ferramentas de IA para ajudar a enfrentar fenómenos climáticos extremos

O Environmental Insights Explorer é um serviço online da Google que recorre a base de dados e recursos de modelagem exclusivos de forma gratuita, com o objetivo de ajudar cidades e regiões a medir as fontes de emissão, executar análises e identificar estratégias de redução de emissão, de forma a ser possível criar ações efetivas.

O serviço disponibiliza informações como emissões de edifícios, fazendo uma estimativa das emissões provenientes do aquecimento, arrefecimento e abastecimento de energia dos edifícios residenciais e não residenciais com base em dados do Google Maps.

Faz também uma estimativa das emissões de todas as viagens que começam ou terminam nos limites da cidade com base em dados históricos de localização agregados e anonimizados.

Por outro lado, avalia ainda o potencial de produção de energia solar em telhados, apresentando estimativas do potencial de produção de energia solar dos edifícios, com base na exposição total à luz solar, nos padrões climáticos e nas dimensões dos telhados.

Avalia ainda as áreas verdes nas nas regiões da cidade, com base em imagens aéreas e algoritmos de machine learning.

Através deste sistema, os utilizadores de um determinado poderão receber alertas de clima extremo, fornecendo informações úteis e fáceis de entender sobre o evento - seja um aviso de tempestade de inverno, alertas de inundação, avisos de tornado ou ondas de calor. Este último foi adicionado à lista de funcionalidades recentemente. O utilizador terá assim, de forma filtrada acesso a datas previstas de início e término da onda de calor até questões médicas a serem observadas durante o evento e como mitigar os seus impactos.

Os utilizadores poderão, por exemplo, recorrer a este serviço, para encontrar espaços verdes onde tende a existir uma temperatura menos elevada.