Vídeo com ecrã dividido: tudo o que precisa de saber

Os conteúdos de vídeo estão mais populares que nunca e para quem quer transmitir gameplays, em plataformas como o YouTube, por exemplo, ter diversas ferramentas à disposição é muito importante. Com o programa certo, editar esse tipo de conteúdo pode ser bem simples.

Porque a tecnologia tem evoluído bastante, leva a que os softwares de edição consigam oferecer cada vez mais recursos para qualquer tipo de necessidade.

Uma das situações mais procuradas é o ecrã dividido, para conseguir mostrar dois vídeos ao mesmo tempo, cada um num dos lados e de forma simultânea.

Hoje falamos de uma ferramenta muito completa e fácil de utilizar. Trata-se do Wondershare Filmora, um programa de edição que permite deixar os seus vídeos e gameplays com um acabamento profissional.

O que é o ecrã dividido?

O ecrã dividido é um recurso disponível na versão mais recente do Filmora, considerado por muitos como o melhor editor de vídeo da atualidade.

Com uma atualização recente, o Filmora melhorou ainda mais os seus recursos, e um deles é o ecrã dividido.

Com essa funcionalidade, é possível transmitir dois vídeos ao mesmo tempo, com a possibilidade de escolher o tamanho de cada um deles, deixando o resultado mais harmonioso.

Seja para edições profissionais, para quem ganha a vida a produzir conteúdo para essas diversas plataformas online, seja para quem gosta de guardar boas lembranças, com um acabamento mais refinado, o ecrã dividido pode ser utilizado em qualquer situação.

Por que razão usar o ecrã dividido?

Provavelmente já viu algum vídeo no YouTube onde os jogadores se confrontam de forma simultânea. Para que todos os detalhes sejam transmitidos aos telespectadores, é necessário utilizar algumas ferramentas, disponíveis para computadores, tablets e smartphones.

Apesar de haver diversos programas disponíveis atualmente que já permitem utilizar o ecrã dividido, é possível destacar alguns que oferecem um serviço mais completo, desde a edição em si até à facilidade de utilização do software.

Com gráficos simples e uma interface muito intuitiva, o programa permite que até os mais inexperientes no assunto criem conteúdos interessantes.

Como usar o ecrã dividido com o Filmora?

Agora que já sabe um pouco mais acerca da ferramenta de ecrã dividido, é hora de aprender como utilizá-la no Wondershare Filmora.

Depois de fazer o download e instalar o Filmora, basta iniciar a sessão para aceder à página inicial do programa. Selecione o ícone com uma seta para baixo, para selecionar o vídeo a ser editado.

Depois, arraste e solte o ficheiro na linha do tempo de edição do software, onde pode usar a barra de configuração para deixar o ficheiro do tamanho que deseja. O próximo passo é adicionar outro ficheiro, com o qual o ecrã será dividido.

Arraste os ficheiros para a linha do tempo de edição, e clique em recortar, para que o ficheiro fique de um tamanho adequado em cada ecrã.

Selecione o tamanho que cada parte terá no ecrã, seguido do botão OK para confirmar a seleção. Poderá fazer isso arrastando os quadros até ao local que deseja, ou poderá definir o tamanho de cada ecrã.

Feito isso, os ecrãs já estarão posicionados e os vídeos escolhidos já poderão ser reproduzidos de forma simultânea.

Ao clicar Play, poderá pré-visualizar o resultado e, se estiver bom, é só guardar na biblioteca ou fazer upload para plataformas de vídeos.

Conclusão

Depois de analisar a funcionalidade de ecrã dividido do Wondershare Filmora, podemos concluir que se trata de um dos programas mais simples de utilizar para edição de vídeo e utilização de ecrã dividido.

Além dessa funcionalidade, o software conta ainda funcionalidades como aumento de velocidade, texto para voz e voz para texto, cortes, compressões e muito mais. Tem ainda opções de edição de fotos e ficheiros de áudio, transformando vídeos em ficheiros MP3 de forma rápida e simples.

Muito completo e intuitivo, o Wondershare Filmora ainda oferece uma versão de teste gratuita para os seus utilizadores, disponível para Mac e Windows. Contudo, essa versão de teste tem algumas limitações, e para ter acesso a todas as funcionalidades, de forma ilimitada, basta subscrever o pacote PRO onde tem acesso a várias opções, inclusive a de utilização vitalícia.