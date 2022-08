O maior serviço de streaming de música da Internet, o Spotify, é para muitos uma ferramenta essencial para o dia a dia e da qual não abdicam. Usam-na a qualquer momento e sempre para ouvir as músicas favoritas.

Agora este serviço está a dar aos novos utilizadores uma oferta única. Vai ser possível usar o Spotify Premium de forma totalmente gratuita e assim ter acesso a todas as funcionalidades extra. Saiba como aproveitar esta oferta.

Apesar de poder ser usado de forma gratuita, o Spotify tem uma versão paga, que traz para os utilizadores um lote de extras muito grande. O Premium é a solução que muitos querem usar, garantindo assim acesso a muito mais do que música e às funcionalidades básicas.

Agora o serviço de streaming de música resolveu dar uma oferta especial aos seus potenciais utilizadores. Por 3 meses o Spotify Premium pode ser usado, sem que isso custe nada aos utilizadores. Esta é uma borla interessante e que os novos utilizadores podem aproveitar.

Do que está acessível no site do Spotify, nesta página, os novos utilizadores vão poder registar-se e ter acesso a esta oferta. Devem ser novos utilizadores e sem que tenham um registo anterior. Ao fim dos 3 meses de oferta, será aplicado o valor do plano escolhido.

A oferta está apenas disponível para o registo no plano Individual e através da utilização de um email que não esteja já registado na plataforma. O registo deverá ser efetuado até ao dia 11 de setembro, data em que a oferta termina.

Com o registo no Premium, os novos utilizadores do Spotify ficam com acesso imediato ao plano Premium. Será necessário o registo de um cartão de crédito, mas não será realizado qualquer pagamento até ao final do período de oferta.

Se ainda não são utilizadores do Spotify, aproveitem esta borla para testarem tudo o que o Premium oferece. Se estão interessados não demorem a registar-se pois esta oferta do Premium termina já no dia 11 de setembro.