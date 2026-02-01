Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Absolute Beginners - David Bowie

David Bowie, nome artístico de David Robert Jones (Londres, 8 de janeiro de 1947 — Nova Iorque, 10 de janeiro de 2016), foi um cantor, compositor, ator e produtor musical britânico. Por vezes referido como "camaleão do Rock" pela sua capacidade de renovar sempre a sua imagem, tem sido uma figura importante na música popular desde há cinco décadas e é considerado um dos músicos populares mais inovadores e ainda influentes de sempre, sobretudo pelo seu trabalho nas décadas de 1970 e 1980, para além de se distinguir por um vocal característico e pela profundidade intelectual da sua obra.

Embora desde cedo tenha gravado o álbum David Bowie e várias canções, Bowie só chamou a atenção do público em 1969, quando a canção "Space Oddity" alcançou o quinto lugar no UK Singles Chart. Após um período de três anos de experimentação, que incluem a realização de dois significativos e influentes álbuns, The Man Who Sold the World (1970) e Hunky Dory (1971), regressa em 1972 durante a era glam rock com um alter ego extravagante e andrógino chamado Ziggy Stardust, sustentado pelo sucesso de "Starman" e do aclamado álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O seu impacto na época foi um dos maiores cultos já criados na cultura popular. Em 1973, o disco Aladdin Sane levou Ziggy aos EUA. A curta vida da persona revelaria apenas uma das muitas facetas de uma carreira marcada pela reinvenção contínua, pela inovação musical e pela apresentação visual.

Em 1974, o álbum Diamond Dogs previa, com a sua sonoridade e a sua temática caótica, a revolução punk que surgiria anos mais tarde. Em 1975, Bowie conseguiu finalmente o seu primeiro grande sucesso em território americano com a canção "Fame", em co-autoria com John Lennon, do álbum Young Americans. O som constitui uma mudança radical no estilo que, inicialmente, afastou muitos dos seus devotos no Reino Unido. Nesta fase, a carreira musical de Bowie renovou-se e seguiu novos rumos. Após a criação de uma nova persona, Thin White Duke, apresentada no aclamado Station to Station (1976), que traz características de alguém supostamente interessado em misticismo, Cabala e Nazismo, confundiu as expectativas do seu público americano e da sua editora com a produção do minimalista Low (1977) — a primeira das três colaborações com Brian Eno durante os dois anos seguintes. A chamada "Trilogia de Berlim" (com "Heroes" e Lodger) trouxe álbuns introspectivos que alcançaram o topo nas tabelas britânicas e que granjearam uma duradoura admiração crítica.

Na sequência do sucesso comercial irregular no final dos anos 70, a canção "Ashes to Ashes" do álbum Scary Monsters (and Super Creeps) de 1980 alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e lançou bases para um novo movimento chamado New Romanticism. No ano seguinte, juntamente com a banda Queen, escreveu e cantou a canção "Under Pressure" e de seguida atingiu um novo pico comercial com o álbum Let's Dance (1983), que rendeu êxitos com a canção homónima e o fez cativar um novo público. Ao longo dos anos 1990 e 2000, Bowie continuou a experimentar novos estilos musicais, incluindo os géneros industrial, drum and bass, e adult contemporary. O seu último álbum de inéditos foi durante muito tempo Reality, uma mistura de melancolia e humor, suportado pela A Reality Tour de 2003–2004. Após um período de quase dez anos em hiato, divulga The Next Day em 2013 e recebe boas críticas por parte da crítica e do público. Depois de celebrar cinquenta anos de carreira com a compilação Nothing Has Changed em 2014, o cantor produziu o seu último trabalho ainda vivo, o álbum Blackstar (2016).

A influência de David Bowie é única, musical e socialmente. Como escreveu o biógrafo David Buckley, "penetrou e modificou mais vidas do que qualquer outra figura comparável". De facto, grande é a sua influência no mundo da música entre artistas e bandas mais antigas e a nova geração (Ver Influência), e, para além de ter auxiliado movimentos como a libertação queer e a recriação de uma nova juventude independente, introduziu novos modos de vestir no panorama musical e tem uma carreira prestigiada no cinema. Em 2002, ficou em 29º lugar na lista popular 100 Greatest Britons e já vendeu mais de 136 milhões de álbuns ao longo da sua carreira. Foi galardoado no Reino Unido com 9 certificações de álbum de platina, 11 de ouro e 8 de prata, e, nos Estados Unidos, 5 de platina e 7 de ouro. Em 2004, a Rolling Stone colocou-o na 39ª posição na sua lista dos "100 Maiores Artistas de Rock de Todos os Tempos" e em 23º lugar na lista dos "Melhores Cantores de Todos os Tempos".

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?