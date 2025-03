Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

The Power Of Love - Frankie Goes To Hollywood

Frankie Goes to Hollywood foi uma banda inglesa de synth-pop originária de Liverpool, Inglaterra. A banda era liderada por Holly Johnson (voz) juntamente com Paul Rutherford (voz, teclados), Peter Gill (bateria, percussão), Mark O'Toole (baixo) e Brian Nash (guitarra).

"Relax", o single de estreia da banda, ficou famoso por ter sido banido pela BBC em 1984 enquanto estava na sexta posição das tabelas britânicas. Posteriormente, esteve cinco semanas consecutivas no topo das tabelas da UK Singles Chart transformando-se num enorme sucesso e sendo o sétimo single mais vendido em Inglaterra de sempre. Depois, os singles posteriores "Two Tribes" e "The Power of Love" acompanharam o sucesso do primeiro, tornando-se a segunda banda do Reino Unido a conseguir alcançar o topo das tabelas de sucesso logo nos três primeiros singles; a primeira foi Gerry & The Pacemakers em 1964.

