Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Space Lord - Monster Magnet

Os Monster Magnet são uma banda norte-americana de stoner rock, citada como uma das mais sucedidas e influentes do estilo. Oriundos de Red Bank, New Jersey, o grupo foi formado por Dave Wyndorf (voz e guitarra), John McBain (guitarra), Tom Diello (bateria) e Tim Cronin (voz e baixo). No início, a banda chamava-se “Dogs of Mistery” e mais tarde “Airport 75”, até mudar definitivamente para “Monster Magnet” (nome retirado de uma música de Frank Zappa & The Mothers of Invention, Return of the Son of Monster Magnet).

Em 1989, a banda lança duas demo tapes: “Forget About Life, I'm High on Dope” e “I'm Stoned, What Ya Gonna Do About It?” O primeiro lançamento oficial da banda, é o EP homónimo, lançado pela editora alemã Glitterhouse Records. Em 1991, a banda assina com a Caroline Records e lança o seu primeiro álbum completo, o clássico Spine of God (reeditado em 2006 com o EP “Tab” e capa e arte nova). O lançamento seguinte foi um EP de quatro faixas chamado Tab, entre as quatro faixas, a faixa título tem a impressionante duração de 32 minutos. Devido a conflitos de personalidade, o guitarrista “McBain” foi despedido da banda, logo após o lançamento do “Tab”, sendo logo substituído por Ed Mundel, ex-guitarrista dos Atomic Bitchwax.

Em 1993 a banda lança o álbum Superjudge. Embora o álbum tenha sido lançado por uma editora “major” (A&M Records) e seja considerado outro clássico da banda, o álbum não vendeu o esperado. O álbum seguinte, Dopes to Infinity, mais influenciado pela pop, acaba por gerar um hit com a canção “Negasonic Teenage Warhead”, mas na situação de vendas, a banda continua a mesma. O líder Wyndorf, acaba por se mudar para Las Vegas, Nevada para começar a compor o álbum Powertrip (1998), que acaba por se tornar um mega sucesso, com direito a entrada nas tabelas da Billboard norte-americana. O álbum Powertrip deu uma reviravolta no som da banda, com menos um som mais simples e acessível (embora ainda continuasse pesado), do que o stoner rock low-fi que a banda praticava. O guitarrista Phil Cavaino junta-se à banda em 1998. O primeiro single, “Space Lord”, tornou-se um sucesso radiofónico e com isso, a banda embarca em digressões com bandas como Aerosmith, Metallica e Marilyn Manson. [1] Em 2000, a banda lança o álbum God Says No, último pela editora A&M Records. Após o lançamento, Joe Calandra e Jon Kleiman abandonam a banda devido a conflitos internos com Wyndorf, que dão o lugar a Jim Baglino e Bob Pantella respetivamente. Em 2003, a banda assina com a editora SPV Records e lança em 2004, o álbum Monolithic Baby!. Em março de 2005, o guitarrista “Phil Cavaino” abandona a banda, após 7 anos de serviços prestados. Os rumores indicam, que um novo álbum e um DVD são esperados para 2007. Em fevereiro de 2006, o líder da banda, teve uma overdose de medicamentos, mas sobreviveu e hoje em dia já está recuperado.

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?