Pplware Classics…

More Human Than Human - White Zombie

White Zombie foi uma banda norte-americana de metal industrial e heavy metal fundada em 1985, na cidade de Nova Iorque, pelo vocalista Rob Zombie e pela baixista Sean Yseult.

Inicialmente, eram uma banda de noise rock, no entanto, popularizaram-se ao orientarem a sua sonoridade, mais tarde, para o género heavy metal. Possuíam uma musicalidade inovadora à época, combinando os intensos riffs do heavy metal com as sobrecarregadas letras que eram fortemente influenciadas por filmes de terror e estéticas satânicas. Ao contrário de outras bandas de heavy metal dos anos 90, os White Zombie foram quase exclusivamente uma banda "fantasiosa", escrevendo música, não só sobre a vida real, mas sobre fantasias surreais que envolviam quase sempre o género de terror.

As músicas de White Zombie são bastante influenciadas culturalmente, fazendo na maioria das vezes referência a banda desenhada, obras literárias de ficção científica, filmes e séries americanas, bem como aos "filmes de série B" do conceituado realizador norte-americano Roger Corman.

A banda atingiu o seu auge em meados da década de 90, coincidindo com outros grupos de influências semelhantes, como os Monster Magnet e os Marilyn Manson.

A banda separou-se oficialmente em 1998, e no mesmo ano o vocalista e cofundador Rob Zombie iniciou a sua carreira a solo com o álbum Hellbilly Deluxe. A baixista e cofundadora Sean Yseult, também em 1998, fundou a banda Famous Monsters, estreando-se com o álbum In the night!!!.

Em 2000, foram incluídos na lista das 100 Maiores Bandas de Rock de Todos os Tempos feita pelo canal de televisão VH1 ficando na 56° posição.

