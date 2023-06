Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

The Heat Is On - Glenn Frey

Glenn Lewis Frey (Detroit, 6 de novembro de 1948 - Nova York, 18 de janeiro de 2016) foi um músico, cantor, compositor e ator norte-americano, mais conhecido por ser um dos membros fundadores da banda Eagles.

Frey conheceu o baterista Don Henley em 1970, reuniram a banda em 1971 e lançaram o primeiro álbum em 1972. Glenn Frey tocava violão, bem como piano e teclados e partilhava os vocais com Don Henley.

A banda separou-se em 1980 depois de tornar-se uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos. Frey interpretou muitos dos sucessos do Eagles como "Take It Easy", "Peaceful Easy Feeling", "Tequila Sunrise", "Already Gone", "Lyin' Eyes", "New Kid in Town" e "Heartache Tonight".

Após a dissolução da banda em 1980, Frey iniciou uma bem-sucedida carreira solo. Lançou seu álbum de estreia em 1982 e viria a gravar diversos hits como "The One You Love", "Smuggler's Blues", "Sexy Girl", "The Heat Is On" e "You Belong to the City".

Como um membro do Eagles, Frey ganhou seis prémios Grammy e cinco American Music Awards. Os Eagles venderam mais de 120 milhões de álbuns em todo o mundo e foram introduzidos na Rock and Roll Hall of Fame em 1998. Como artista solo e com o Eagles combinados, Frey teve 24 singles Top 40 na tabela musical Billboard Hot 100.

Morreu em 18 de janeiro de 2016, aos 67 anos, em decorrência de uma pneumonia, artrite reumatoide e inflamação intestinal, de acordo com comunicado da banda.

