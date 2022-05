Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Scooby Snacks (L.A.) - Fun Lovin' Criminals

Fun Lovin' Criminals é uma banda de rock alternativo, hip hop alternativo ou rap rock da cidade de Nova York. O seu estilo musical é eclético, abrangendo estilos como hip hop, rock, blues, jazz, R&B, punk e funk.

São mais conhecidos por seu êxito "Scooby Snacks", que apresenta samples de filmes de Quentin Tarantino, e a música "Love Unlimited", que lembra o grupo de backing vocal de Barry White. As suas músicas geralmente concentram-se na vida em Nova York, bem como na vida urbana em geral.

As suas letras podem ser de natureza corajosa ou existencialista, abordando temas como crime organizado e violência urbana, mas também são frequentemente humorísticas ou satíricas. A banda ganhou um grande número de seguidores internacionalmente, principalmente no noroeste da Europa, em torno do lançamento dos seus dois primeiros álbuns no final dos anos 1990.

