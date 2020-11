Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Getting Away With It (All Messed Up) – James

James é uma banda inglesa da cidade de Manchester que foi formada em 1981. A banda teve os seus maiores êxitos durante a década de 1990, entre eles incluem-se hits musicais que marcaram gerações como “Lose Control”, “Sit Down”, “Laid”, “Say Something”, “Born Of Frustration”, “Sometimes”, entre outros. Já no século XXI, atingiram alguma notoriedade com o single “Getting Away With It (All Messed Up)”.

Até à data, a banda vendeu mais de 25 milhões de cópias de discos em todo o mundo.

