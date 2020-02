Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

We Didn’t Start the Fire – Billy Joel

Billy Joel, nascido William Joseph Martin Joel (Bronx, 9 de Maio de 1949) é um cantor, compositor e pianista norte-americano.

Em 1973, lançou a sua primeira música de sucesso, “Piano Man”.

De acordo com o RIAA, Joel é o sexto artista que mais vendeu nos Estados Unidos, com 78,5 milhões de discos.

Joel tem músicas de sucesso entre os anos 1970, 80, e 90; alcançando por 33 vezes o Top 40 nos Estados Unidos, todos os quais ele próprio escreveu. Ganhou o Grammy 6 vezes e teve 23 nomeações. Já vendeu mais de 150 milhões de álbuns pelo mundo fora. Foi incluído no Songwriters Hall of Fame em 1992, no Rock and Roll Hall of Fame em 1999 e no Long Island Music Hall of Fame em 2006. Em 2001, Joel recebeu o prémio Johnny Mercer do Songwriters Hall of Fame. Em 2013, Joel recebeu o Prémio Kennedy, a maior honra norte-americana por influenciar a Cultura America através da arte. Com a exceção da canção de 2007 “All my Life” e “Christmas in Fallujah”, Joel parou de escrever e lançar material pop/rock após o álbum de 1993 River of Dreams. No entanto, ele continua a fazer turnés, e toca canções de todas as eras da sua carreira solo no seus espetáculos.

A coletânea “Greatest Hits Volume I & Volume II” é o disco duplo mais vendido de todos os tempos, segundo a lista da RIAA.

Billy Joel é um dos artistas mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada de 475–510 milhões de dólares.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify