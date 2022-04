Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para maio

Já estamos a apenas poucos dias do início do mês de maio. O sol já começa a espreitar com mais frequência, despertando a vontade de sair mais para a rua, ir até uma esplanada, passear, etc. Mas, claro, sabe sempre bem o sofá com a Netflix a exibir os seus melhores conteúdos.

Desta forma, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming no mês de maio de 2022.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Nos Meandros da Lei

Mickey Haller é um advogado de Los Angeles afastado dos tribunais por um acidente... até que um homicídio volta a pô-lo ao volante da sua carreira e do seu Lincoln.

Esta nova série Netflix vai para o ar no de 1 de maio.

Nos Meandros da Lei

Dia 5 - Clark

Esta é a inacreditável história de Clark Olofsson, o controverso criminoso que deu origem ao termo 'Síndrome de Estocolmo'. Baseado nas suas verdades e nas suas mentiras.

A nova séries estreia no dia 5 de maio.

Clark

Dia 6 - Deixa-te Levar

No verão antes de ir para a Universidade, a aplicada Auden conhece o misterioso Eli, que a ajuda a viver a adolescência despreocupada que lhe passou ao lado.

O filme original da plataforma de streaming estreia a dia 6 do próximo mês.

Deixa-te Levar

Dia 6 - Incompatíveis e não só... 2

Obrigados a formarem uma equipa novamente passada uma década, dois polícias incompatíveis investigam um homicídio numa cidade francesa onde uma conspiração os aguarda.

Pode ver este novo filme também no dia 6 de maio.

Incompatíveis e não só... 2

Dia 10 - Supermães T6

A licença de maternidade terminou. Com a volta ao trabalho, quatro mães precisam de conciliar filhos, chefes, amor e a agitada vida em Toronto.

No dia 10 de maio vai estrear a sexta temporada desta série Netflix.

Supermães

Dia 11 - O Nosso Pai

Uma mulher faz um teste de ADN que revela que tem vários meios-irmãos e expõe um esquema que envolve a doação de esperma a um popular especialista em infertilidade.

O novo filme vai para o ar no dia 11 do próximo mês.

O Nosso Pai

Dia 13 - Bling Empire T2

Nesta série, pode acompanhar o exclusivo círculo de milionários asiáticos de Los Angeles nas suas compras e festas.

A segunda temporada vai estrear no dia 13 de maio.

Bling Empire

Dia 13 - De Volta ao Liceu

Uma acrobacia da claque correu mal e deixou-a em coma durante 20 anos. Agora, com 37 anos, ela acordou e quer viver o seu sonho de adolescência: ser a rainha do baile.

O filme original vai para o ar a 13 de maio.

De Volta ao Liceu

Dia 18 - Quem Matou Sara? T3

Passou 18 anos na prisão a planear a sua vingança perfeita. Agora chegou a hora de acertar as contas.

A terceira e última temporada desta série vai ficar disponível no dia 18 do próximo mês.

Quem Matou Sara?

Dia 19 - Uma Combinação Perfeita

Para conseguir um grande cliente, uma executiva de uma empresa vinícola de Los Angeles vai trabalhar para um rancho australiano, onde se aproxima de um rude residente.

Este filme Netflix vai para o ar no dia 19 de maio.

Uma Combinação Perfeita

Dia 20 - Love, Death & Robots T3

Universos com histórias únicas e diabólicas. Uma viagem sombria, divertida e cheia de adrenalina, só para adultos.

A terceira temporada desta série ficará disponível no dia 20 de maio.

Love, Death & Robots

Dia 27 - Stranger Things T4 Vol.1

Esta é atualmente o título com mais gostos na Netflix. E agora, no dia 27 de maio, vai para o ar o 1º volume da quarta temporada, enquanto que o 2ª volume irá estrear apenas a 1 de julho.

Stranger Things

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?