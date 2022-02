Prepare a carteira! Combustíveis ficam mais caros na segunda-feira

E vão oito subidas de preços dos combustíveis. Na próxima segunda-feira, os combustíveis voltam a ficar mais caros, no entanto, esta subida é a mais ligeira desde meados de janeiro.

Saiba quais os novos valores dos combustíveis a partir de segunda-feira, dia 14 de fevereiro.

De acordo com as informações, a partir da próxima segunda-feira o diesel e a gasolina deverão custar mais nos postos de abastecimento em Portugal.

Combustíveis: Gasóleo vai ficar a 1,641 euros/litro e gasolina a 1,796 euros por litro

Tanto o gasóleo simples, como a gasolina simples 95 vão ver os preços subir cerca de um cêntimo, no caso do gasóleo para 1,641 euros por litro, enquanto a gasolina aumenta para 1,796 euros por litro.

Recorde-se que a evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com analistas de mercado, o preço do petróleo pode continuar a subir à medida que a procura continua a aumentar e as restrições à mobilidade são gradualmente levantadas.

De referir que em Portugal o desconto do ISP mantém-se até abril.

A juntar ao período pós-pandemia, também a crise geopolítica entre Rússia e Ucrânia e as negociações sobre o acordo nuclear com o Irão estão a marcar o mercado. "Estão a chegar sinais positivos das negociações nucleares com o Irão, mas, como sempre, o 'diabo' está nos detalhes, pelo que devemos esperar", sublinhou a Agência Internacional de Energia (AIE), no relatório mensal divulgado esta sexta-feira.

No horizonte não há previsões para descidas de preços dos combustíveis: os barris de petróleo, que serão entregues no mês de março, estão a ser negociados em alta, custando 90 dólares por barril – o preço mais alto desde outubro de 2014.

Muitos condutores procuram abastecer os veículos em dias de promoção de combustível ou em bombas de combustível low cost. No entanto, também estas poderão ser afetadas pela subida dos preços da gasolina e do gasóleo.