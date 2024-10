Portugal: saiba que distritos vão ter gasolineiras “low cost” Plenoil

As empresas espanholas de combustível "low cost" estão a instalar-se em Portugal. A Petroprix já tem um posto em funcionamento, na zona de Aveiro, e vai abrir em breve na Covilhã. A concorrente Plenoil vem ter 4 postos até ao final do ano. Saiba onde.

Postos Plenoil no Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Guarda

O preço dos combustíveis em Portugal (e também em Espanha) continua com valores elevadíssimos. A fatura é pesada para as famílias, ainda mais agora com o corte da taxa de carbono levada a cabo pelo Governo).

A Plenoil, rede espanhola de postos de combustíveis, está a construir em Portugal quatro postos de combustíveis "low cost". Segundo as informações, os primeiros postos de combustível ficarão instalados nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Guarda. A empresa espanhola pretende ter 20 postos instalados no nosso país.

Tal com a Petroprix, o preço dos combustíveis nestas gasolineiras podem ser até 15 cêntimos mais baratos.