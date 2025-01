Portugal com mais 413 autocarros de emissões nulas! Saiba onde

Foi recentemente aprovado o financiamento de 11 candidaturas, num total de 90 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitem a aquisição de 413 autocarros. Este apoio financeiro permitirá duplicar o número de autocarros de zero emissões no Continente.

O Aviso n.º 01/C21-i12/2024, «Apoio à aquisição de veículos limpos para o transporte coletivo de passageiros», que foi gerido pelo Fundo Ambiental, tem como principal objetivo reforçar o investimento na descarbonização dos transportes públicos e promover uma mobilidade sustentável.

Autocarros serão para áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e restante território

O financiamento, destinado a todo o território continental, foi repartido em duas categorias: Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto (45 milhões de euros) e restante território (45 milhões de euros), de forma a garantir uma adequada cobertura territorial perante a estimativa da utilização dos transportes,

Com base na aplicação dos critérios e parâmetros expressos no Aviso, foram aprovadas as seguintes candidaturas:

Na categoria 1, Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, foi possível financiar a totalidade das candidaturas colocadas nos primeiros quatro lugares, tendo a quinta candidatura sido financiada em 16,04%, que corresponde à dotação remanescente disponível nesta categoria.

As candidaturas financiadas são:

Alsa Todi Metropolitana de Lisboa, Lda – 60 autocarros – 12 000 000,00€

NEX Continental Holding SL Sucursal em Portugal – 53 autocarros – 12 000 000,00€

Barraqueiro Transportes, S.A – 55 autocarros – 11 980 000,00€

Scotturb, Transportes Urbanos, Lda – 31 autocarros – 7 634 000,00€

Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro – 40 autocarros – 1 385 000,00€

Na categoria 2 – Restante território continental, são financiadas na totalidade as cinco primeiras candidaturas, sendo o sexto candidato financiado em 1,55%, que corresponde à restante dotação disponível nesta categoria.

As candidaturas financiadas são:

Guimabus Empresa Transportes de Guimarães, Unipessoal, Lda – 50 autocarros – 12 000 000,00€

TUB, Transportes Urbanos de Braga, E.M. – 38 autocarros – 11 781 575,72€

Município de Viana do Castelo – 17 autocarros – 5 605 785,84€

Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra – 30 autocarros – 8 307 900,00€

Transdev Norte SA – 22 autocarros – 7 220 500,00€

RDL Rodoviária do Lis, Lda – 17 autocarros – 84 238,44€

Além da aquisição de veículos com nível nulo de emissões, o financiamento contempla ainda a instalação de 184 postos de carregamento de energia elétrica.

«Com a aprovação deste financiamento, o Governo está a efetivar o compromisso com a descarbonização e a dar passos decisivos para a melhoria do ambiente e da qualidade de vida da população, por todo o território», refere a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

«A área da mobilidade exige a tomada de políticas públicas assertivas, de forma a trazer mais pessoas para o transporte público, mas, ao mesmo tempo, essa oferta tem de ser cada vez mais sustentável e amiga do ambiente. É nesse sentido que estamos a trabalhar. Para uma mobilidade que contribua efetivamente para a descarbonização e eficiência energética da economia, mas que tenha as pessoas sempre em primeiro lugar», afirmou o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.