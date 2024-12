Iates já não impressionam os milionários. Esta empresa está a optar pelos submarinos de luxo

Para alguns milionários, possuir um iate avaliado em centenas de milhões de euros já não é suficiente. A indústria de luxo, sempre à procura de inovar, trouxe uma alternativa inédita: submarinos.

Migaloo M5: meio iate, meio submarino

Embora a ideia de submarinos de luxo não seja completamente nova, a visão da Migaloo Submarines diferencia-se por juntar a beleza dos iates com as capacidades submersíveis de um submarino. A proposta mais ambiciosa da empresa é o Migaloo M5.

Os megaiates submersíveis representam o futuro do setor náutico.

Defendem os fundadores da Migaloo, Christian Gumpold e Christopher Gloning. Ambos são membros do estúdio de design MOTION CODE: BLUE, especializado em projetos de iates. Após anos de trabalho em designs convencionais, decidiram aventurar-se num projeto inovador.

Desde o início, há mais de uma década, os esboços do Migaloo M5 evoluíram significativamente graças ao feedback de potenciais compradores. Hoje, a empresa acredita que chegou o momento de transformar o conceito em realidade, apesar dos desafios económicos, técnicos e regulamentares que tal projeto implica.

Especificações do Migaloo M5

O Migaloo M5 terá dimensões impressionantes: 165,8 metros de comprimento, 23 metros de largura e um calado de 8,6 metros. A sua propulsão será assegurada por um sistema híbrido diesel-elétrico com tecnologia AIP que permitirá atingir uma velocidade máxima de 37 km/h à superfície e 22 km/h em modo submerso. A profundidade máxima de imersão será de 250 metros.

Com capacidade para acomodar até 40 pessoas, incluindo tripulação, o submarino foi concebido para oferecer níveis inigualáveis de conforto. Entre as comodidades destacam-se paredes táteis interativas, ligação à internet via satélite, um cinema privado e espaços suficientemente amplos para armazenar outros veículos.

O design do Migaloo M5 inclui uma plataforma para helicópteros compatível com modelos como o Bell 407 ou Bell 429, e pode também ser utilizada por drones. Além disso, o submarino será capaz de transportar minissubmarinos, motas de água e equipamentos de mergulho.

Leia também: