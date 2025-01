Registo do Windows: o local “proibido” do sistema operativo?

Sabe o que é o registo do Windows e para que serve? Neste artigo iremos dar algumas explicações e mostrar a estrutura base daquele que é considerado o local "proibido" do sistema operativo devido à sua extrema importância no funcionamento do mesmo. Se não domina o registo do Windows, é mesmo melhor não mexer.

O registo do Windows (Windows Registry) é uma base de dados hierárquica que armazena configurações e opções do sistema operativo. Contém informações críticas sobre hardware, software, preferências do utilizador e configurações do sistema.

Estrutura do Registo do Windows

O registo está organizado em chaves e subchaves, semelhantes a pastas. Cada chave pode conter:

Valores : Dados armazenados (como texto, números ou binário) que representam configurações.

: Dados armazenados (como texto, números ou binário) que representam configurações. Subchaves: Que permitem criar uma estrutura hierárquica de informações.

Principais Secções (Hives) do Registo

HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) Contém informações sobre associações de ficheiros e objetos COM. HKEY_CURRENT_USER (HKCU): Armazena as configurações do utilizador atualmente ativo. HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM): Contém configurações globais de hardware e software aplicáveis a todos os utilizadores. HKEY_USERS (HKU): Guarda as definições de todos os utilizadores do sistema. HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC): Fornece detalhes sobre o perfil de hardware atualmente em uso.

Exemplo de Localizações Importantes no Registo

Configurações de inicialização de programas Local: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Aqui pode adicionar ou remover programas que iniciam automaticamente com o Windows. Configurações de rede Local: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Aqui pode configurar endereços IP estáticos ou DNS diretamente. Tempo de espera antes de desligar o Windows Local: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control Valor: WaitToKillServiceTimeout Pode ajustar o tempo que o Windows espera para encerrar serviços antes de desligar.

Através do registo é possível, por exemplo, controlar aplicações, serviços, definir opções para utilizadores específicos, alterações ao nível da interface, etc,

Antes de fazer qualquer tipo de alterações, crie sempre um backup do registo. No Editor de Registo, use a opção Ficheiro > Exportar. Modificações incorretas podem causar problemas graves no sistema, como falhas de inicialização ou comportamento anómalo.