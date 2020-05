Linux Xubuntu 20.04: Já experimentou esta nova versão? (Veja o vídeo)

O Xubuntu é provavelmente uma das melhores distribuições GNU/Linux. Esta distribuição foi concebida para computadores com baixo poder computacional e daí oferecer uma excelente performance em qualquer máquina.

Recentemente foi lançada a versão 20.04 LTS. Conheçam melhor esta distribuição no vídeo produzido pela equipa responsável.

O Xubuntu é um distribuição Linux elegante, baseada no Ubuntu, que utiliza o leve XFCE com ambiente gráfico de trabalho, em vez da interface “mais pesada” usada no Ubuntu 20.04.

A par do lançamento do Ubuntu 20.04 LTS , foram também disponibilizadas outras distribuições variantes. Hoje vamos conhecer as novidades do Xubuntu 20.04 LTS através de um vídeo produzido pela própria equipa.

Novidades do Xubuntu 20.04 LTS em vídeo

De relembrar que, tal como o Ubuntu 20.04 LTS, este novo Xubuntu tem também suporte durante 5 anos. Em termos de requisitos é um sistema que não necessita de muitos recursos ao nível do hardware, tendo como requisitos mínimos um PC com um processador a 700MHz (no mínimo), 512 MB de RAM e 7 GB de espaço em disco.

Esta distribuição continua leve e poderosa, mas igualmente completo como outras distribuições GNU/Linux. Todas as novidades desta versão podem ser encontradas aqui. De referir ainda que além da versão “normal” está também disponível o Xubuntu Core que é uma versão ainda mais minimalista. O download pode ser feito aqui.

Linux Xubuntu 20.04 LTS

Leia também…