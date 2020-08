Linux “chinês” Kylin 20.04 está 46% mais rápido! Hora de experimentar?

Já ouviu falar no Linux Kylin? No segmento do Linux existem milhares de distribuições para todos os gostos e necessidade. Umas mais direcionadas para servidores, outras para uso doméstico, outras para máquinas mais antigas… há de tudo!

Uma das distribuições que tem tido uma enorme evolução é o Linux Kylin 20.04. Saiba porquê.

Chama-se Linux Kylin, mas há também que o chame de “Ubuntu chinês”. O Ubuntu Kylin“ é uma distribuição Out-of-box, baseada no Ubuntu, que tem servido para aproximar os chineses do mundo open source.

Esta distribuição é basicamente uma personalização do Ubuntu, que vai ao encontro das necessidades dos utilizadores e mercado chinês.

Ubuntu Kylin 20.04 point release está 46% mais rápida…

Mais de 418 atualizações, ajustes e outras melhorias foram feitas no ambiente de área de trabalho desde o lançamento do Ubuntu Kylin 20.04 em abril. Segundo os responsáveis pela distribuição, houve atualizações de segurança, otimização na reprodução de conteúdos 4K e uma melhoria significativa no desempenho ao nível de gráficos 3D na ordem dos 46%.

As alterações destacadas relativamente ao desempenho destacam:

A introdução de transparência adaptável no Menu Iniciar

Animações de progresso de tarefas de ficheiros e atalhos de teclado comuns no gestor de ficheiros Peony

Refinamentos da barra de tarefas (ou seja, menos falhas)

Melhor suporte 4K.

De referir ainda que esta distribuição vem com a popular suite de produtividade WPS Office e o VSCode.

De salientar que o projecto Kylin não é novo, pois o Governo Chinês lançou, em 2007 uma versão baseada no Mach e FreeBSD.

Ubuntu 20.04 point release