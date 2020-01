Chegou o Linux Kernel 5.5! Conheçam as 5 melhores novidades

O kernel (núcleo) é o coração de qualquer sistema operativo. O GNU/Linux tem kernel, o Mac OS X também, Windows, Android e iOS também e por aí fora. Esta camada é a responsável por fazer a interação entre o software e hardware, permitindo que os processos comuniquem de forma transparente com os dispositivos eletrónicos.

Recentemente foi lançado o Linux Kernel 5.5! Conheçam as melhores novidades.

Foi através da Linux Kernel Mailing List (LKML) que Linus Torvalds voltou a dar o pontapé de saída a mais uma versão do Kernel. O Linux Kernel 5.5 vem carregado de novidades bastante úteis.

Esta versão do kernel vai chegar com o Ubuntu 20.04 LTS. No entanto, os utilizadores que usem Linux já podem fazer uso desta versão do Kernel (não aconselhado).

TOP 5 novidades do Linux Kernel 5.5

#1 – Melhor suporte para o Raspberry Pi 4

Com o Linux Kernel 5.5 passa a existir um melhor suporte para o mini PC Raspberry Pi 4. Tal acontece porque esta nova versão do Kernel traz suporte para o chip Broadcom BCM2711, usado no mini PC.

Além do Raspberry Pi 4 há outras boards que têm também este chip, como, por exemplo, o NanoPi Duo2, 4, RK3308 e Ugoos AM6.

#2 – Temperatura da drive SSD

Se tem uma drive SSD NVMe vai conseguir obter a temperatura via HWMON no sysfs.

#3 – Melhor suporte para teclados

O Linux 5.5 inclui um driver para dois dos teclados de jogos mais antigos da Logitech, o Logitech G15 e a segunda versão Logitech G15, graças ao código disponibilizado por Hans de Goede da Red Hat.

#4 – Tweaks ao nível do formato de ficheiros ext4

O Linux 5.5 traz novas funções para o sistema de ficheiros ext4 – embora sejam pouco visíveis para o utilizador final.

#5 – btrfs fast copy

Esta nova versão do kernel permite que os dados sejam replicados em mais unidades simultaneamente.

Além destas novidades, destaque para um melhor suporte para gráficas AMD e Intel.

E muito mais que está descrito aqui. Para quem pretender atualizar já o kernel do seu sistema aconselhamos a esperar! As distribuições irão em breve disponibilizar tal atualização.

Os mais aventureiros podem fazê-lo já. Para os utilizadores do Ubuntu aqui fica os passos a seguir.

Leia também…