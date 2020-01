No ano passado, falámos sobre um jogo que, na altura ainda se encontrava longe do seu lançamento mas que já criava (pelo menos pelo conceito) fortes expectativas: Lost Words: Beyond the Page.

A SketchBook Games veio na semana passada revelar novidades sobre o jogo, na forma de um trailer de jogabilidade. Venham vê-lo.

Na sua essência, Lost e tal como referimos nesse artigo, Words: Beyond the Page é um jogo de plataformas simples no qual o uso das palavras é o grande trunfo para a sua jogabilidade. Isto pois as próprias palavras farão parte integrante das mecânicas de jogo, permitindo ao jogador interagir com o mundo circundante.

Este novo vídeo agora revelado pela SketchBook Games, conta com a narração da pequena Izzy (protagonista do jogo), e mostra não só um pouco do fantástico mundo de Estoria, como também da viagem emocional que esta representa para Izzy.

As lembranças e a imaginação de Izzy são a base do jogo e inspiram todo o desenrolar da história, à medida que vai escrevendo o seu diário. Trata-se de aventuras tanto baseadas na realidade como na pura imaginação de Izzy que a levará a mundos diferentes e completamente fora da caixa.

Lost Words: Beyond the Page é acima de tudo uma aventura emocional tentando reproduzir sob a forma de jogo, alguns momentos mais emotivos da história de uma criança inocente, do seu crescimento, assim como da forma como essa inocência se vai adaptando às realidades da vida.

Segundo a SketchBook Games, o jogo será lançado na próxima Primavera, mas ainda sem apresentar uma data concreta de lançamento.