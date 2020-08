The Headsman, quem nunca sonhou ser carrasco na Idade Média?

Quem não gostaria, ou nunca sonhou, em ser um carrasco medieval? Pois, bem! A solução está próxima, assim como se aproxima o lançamento de The Headsman.

Venham conhecê-lo melhor…

The Headsman é um jogo de ação que coloca o jogador na pele de um carrasco em funções, durante a Idade Média.

Segundo The Headsman, a vida dos carrascos nestes tempos mais escuros da nossa História, parece que era muito mais preenchida que o que é conhecido.

Ou seja, não se limitavam a cortar cabeças em praça pública e segundo o jogo os estúdios polacos da Play2Chill, a vida destes executantes era bem mais interessante.

E é precisamente isso que The Headsman tenta reproduzir. A história acompanha o dia-a-dia atarefado de um veterano de guerra, que ao regressar a cada, se vê colocado como carrasco numa aldeia.

Somos um veterano de guerra que se torna Carrasco

Com a promessa de liberdade quando executasse as suas funções por um tempo adequado, vamos executando o nosso trabalho (sim, ser carrasco era um emprego), só que… ninguém lhe disse quando é que seria o momento de liberdade.

Tal como referimos acima, a vida do dia-a-dia de um Carrasco era mais preenchida e em The Headsman, o jogador vai ter de fazer algo mais. Por exemplo o jogador vai participar em sessões de tortura, com o objetivo de obter confissões.

Ou, por exemplo, fazer uma autópsia bastante primitiva a um morto, que tinha sido acusado de vampirismo…

Ainda não se sabe muito mais sobre o jogo, como, por exemplo, se haverá algum sistema de missões, ou se irão existir interações com o resto da população. Ou se, por outro lado, o jogo terá mecânicas de RPG onde as nossas habilidades possam ir evoluindo… ou se podemos ir melhorando as ferramentas do nosso ofício…

Mas novidades surgirão, certamente, ao longo dos próximos tempos… iremos tentar acompanhá-las…

O jogo está previsto para PC para o próximo ano.